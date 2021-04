Victor Negrescu: Guvernul schimbă PNRR la foc automat. Nu poți avea relansare, când în fiecare lună se schimbă planul

Europarlamentarul Corina Crețu (Pro România, S&D) a afirmat luni că “începe o săptămână vitală pentru România” în contextul în care experții Comisiei Europene vor demara analiza Planului Național de Redresare și Reziliență trimis de Guvernul de la București.

“În luna februarie am adoptat, în Parlamentul European, Mecanismul de Redresare și Reziliență – instrument în valoare de 672,5 miliarde EUR. Înțelegând șansa istorică de dezvoltare pe care o reprezintă – mai ales pentru România – mă bucur că am avut șansa de a fi Raportor pentru acest mecanism din partea Comisiei pentru Dezvoltare Regională a Parlamentului European (REGI). Prin acest instrument, României i-au fost alocate 30,44 miliarde EUR, bani în plus față de granturile nerambursabile prin Cadrul Financiar Multianual al UE (2021-2027). Din fondurile prevăzute prin PNRR, 13,7 miliarde EUR sunt sub formă de împrumuturi, restul de 16,7 miliarde EUR fiind sume nerambursabile”, a scris Crețu, pe pe Facebook.

Ea a indicat că România poate primi un avans de 13%, reprezentând 4 miliarde de euro, în momentul aprobării PNRR.