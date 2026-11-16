Victor Negrescu: IA trebuie dezvoltată și în România. Fondurile europene trebuie să ajungă la tinerii pasionați de tehnologie și la antreprenorii care dezvoltă soluții pentru viitor

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, pledează pentru investiții în educația digitală, laboratoare de robotică și parteneriate între universități și companii, astfel încât România să dezvolte soluții de inteligență artificială, nu doar să utilizeze tehnologii create în alte țări.

Într-un mesaj publicat pe Facebook după participarea la AIexpo, un eveniment dedicat inteligenței artificiale și noilor tehnologii, eurodeputatul a subliniat necesitatea finanțării talentelor și a proiectelor tinerilor români.

„Inteligența artificială nu trebuie să fie doar o tehnologie pe care o folosim, ci și una pe care o dezvoltăm în România. Nu trebuie să ne mulțumim cu rolul de consumatori ai inovației produse în alte țări”, a afirmat Negrescu.

Vicepreședintele Parlamentului European a arătat că România are tineri pasionați de robotică, programare și inteligență artificială, capabili să concureze la nivel internațional, dar care au nevoie de oportunități și resurse pentru a-și transforma ideile în proiecte.

„Mi-aș dori să vedem mai multe laboratoare de robotică în școli, mai multe investiții în educația digitală, mai multe parteneriate între universități și companii și mai mult sprijin pentru tinerii care vor să transforme o idee într-un proiect de succes”, a transmis acesta.

La nivel european, Negrescu susține creșterea investițiilor în educație, cercetare, inovare și competențe digitale, cu accent pe accesul tinerilor, al instituțiilor de învățământ și al antreprenorilor la finanțare.

„Fondurile europene trebuie să ajungă și la tinerii pasionați de tehnologie, la școlile și universitățile noastre, la antreprenorii care dezvoltă soluții pentru viitor”, a subliniat eurodeputatul.

Acesta a legat investițiile în tehnologie și educație de crearea unor perspective profesionale în România, astfel încât tinerii să își poată valorifica potențialul fără să fie nevoiți să plece din țară.