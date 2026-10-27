Victor Negrescu, în misiune în Australia: România trebuie să valorifice cooperarea UE cu această țară pentru investiții, piețe noi și cercetare

România trebuie să valorifice dezvoltarea relațiilor dintre Uniunea Europeană și Australia pentru a atrage investiții, a sprijini companiile românești și a crea oportunități pentru cercetători și tineri, a transmis Victor Negrescu. Acesta și-a început misiunea în Australia, în calitate de membru al delegației Parlamentului European pentru relațiile cu această țară, cu întâlniri la Melbourne cu reprezentanți ai comunității românești, ai mediului universitar și de afaceri.

„România trebuie să fie mai prezentă în lume, să construiască parteneriate și să valorifice oportunitățile economice și strategice. Inclusiv la mii de kilometri de casă”, a afirmat Negrescu într-o postare pe Facebook.

El a subliniat importanța Australiei ca partener strategic al Statelor Unite și actor în regiunea Indo-Pacific, precum și interesele comune cu UE în domeniul securității, economiei și noilor tehnologii.

„În actualul context geopolitic, inclusiv în ceea ce privește relația cu SUA, avem nevoie de parteneriate solide între țările care susțin securitatea și stabilitatea internațională”, a arătat acesta.

În evaluarea sa, cooperarea dintre UE și Australia în comerț, securitate, apărare și cercetare oferă deschideri pe care România trebuie să le transforme în beneficii concrete pentru economie și cetățeni.

Prima întâlnire a misiunii a fost cu românii din statul Victoria. Discuțiile au vizat viața acestora în Australia, legătura cu țara și modalitățile prin care România poate fi mai aproape de cetățenii săi din străinătate.

„Indiferent cât de departe se află, românii trebuie să știe că nu sunt uitați. Iar ei, cu siguranță, nu au uitat România. Evenimentele pe care le organizează, școala și presa românească sunt dovezi ale implicării lor și ale dorinței de a păstra vie identitatea românească”, a transmis Negrescu.

La Universitatea din Melbourne, pe care a prezentat-o drept ocupanta locului 22 la nivel global, Negrescu a discutat despre cooperarea în educație, cercetare și inovare, inclusiv în perspectiva asocierii Australiei la programul european Orizont Europa.

Întâlnirea cu reprezentanții European Australian Business Council a vizat oportunitățile de investiții și comerț pentru economia europeană și cea românească, inclusiv în contextul negocierilor pentru un acord de liber schimb între UE și Australia.

Negrescu a anunțat că misiunea va continua cu întâlniri politice la nivel înalt, inclusiv cu Milton Dick, președintele Camerei Reprezentanților din Australia și noul președinte al Uniunii Interparlamentare. Discuțiile vor urmări consolidarea cooperării parlamentare și a dialogului politic.

„Cred că politica externă trebuie să producă rezultate concrete pentru oameni și pentru economie: mai multe investiții, piețe noi pentru produsele românești, colaborări universitare, oportunități pentru tineri și parteneriate care contribuie la securitatea țării noastre”, a subliniat Negrescu.

El a adăugat că, în pofida distanței geografice considerabile, parteneriatele cu Australia pot genera un impact pozitiv direct în România.