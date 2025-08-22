Victor Negrescu: Înaintea alegerilor din R. Moldova, PE va adopta o rezoluție fără precedent pentru a denunța ingerințele Rusiei și a reafirma sprijinul pentru aderarea la UE

Republica Moldova se află într-un moment decisiv înaintea alegerilor din septembrie, iar Parlamentul European va adopta atunci o rezoluție „fără precedent”, menită să tragă un semnal de alarmă privind ingerințele Federației Ruse și să reafirme sprijinul ferm pentru aderarea țării la Uniunea Europeană, a anunțat eurodeputatul Victor Negrescu, vicepreședinte al Legislativului european, responsabil pentru relația cu Chișinăul.

„Este evident că Federația Rusă nu își dorește ca forțele pro-europene să câștige alegerile din septembrie. Motivul este clar: dacă acest lucru se va întâmpla, drumul Republicii Moldova către Uniunea Europeană devine ireversibil, iar influența Moscovei la Chișinău va dispărea”, a scris Negrescu pe Facebook.

Acesta a subliniat că scrutinul reprezintă, de fapt, un test pentru viitorul european al țării: „Alegerile din septembrie reprezintă, de fapt, un nou referendum privind ambiția Republicii Moldova de a adera la Uniunea Europeană. Ele vor arăta cât de rapid își dorește acest stat să devină parte a familiei europene.”

Negrescu a anunțat, totodată, deschiderea în această toamnă a unui birou al Parlamentului European la Chișinău, la inițiativa sa, cu sprijinul președintei legislativului european, Roberta Metsola. „Biroul va sprijini direct transpunerea legislației europene și va aduce mai aproape Europa de cetățenii moldoveni. Biroul va fi condus de un cetățean român cu experiență, confirmând încă o dată triunghiul sprijinului pentru Republica Moldova: Chișinău – București – Bruxelles.”

Oficialul european a precizat că instituția pe care o reprezintă a fost mereu „cea care a reacționat cel mai rapid în sprijinul cetățenilor moldoveni”, amintind majorările de granturi, prefinanțările crescute și direcționarea fondurilor europene către educație, sprijin pentru seniori și reducerea facturilor la energie.

„În cadrul plenarei din septembrie a legislativului european, vom adopta o rezoluție fără precedent. Un document ferm, unic prin faptul că este adoptat chiar înaintea unor alegeri, care trage un semnal de alarmă privind ingerințele Federației Ruse și reafirmă clar sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, a declarat Victor Negrescu.

Acesta a adăugat că integrarea în UE înseamnă consolidarea, nu pierderea suveranității: „Republica Moldova nu își pierde suveranitatea prin integrarea europeană. Din contră, câștigă forță, protecție și sprijin din partea unei comunități unite care apără democrația și libertatea.”

„Cetățenii Republicii Moldova pot, în septembrie, să transmită ferm că viitorul lor este european”, a conchis eurodeputatul.