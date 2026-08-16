Victor Negrescu insistă pentru un fond european împotriva cancerului de cel puțin 2 miliarde de euro: “Cancerul nu discriminează. Accesul la tratament, din păcate, încă o face”

Europarlamentarul Victor Negrescu atrage atenția asupra lipsei unor medicamente pentru bolnavii de cancer din spitalele din România și reafirmă propunerea de creare a unui Fond European împotriva Cancerului, cu o valoare de cel puțin 2 miliarde de euro, destinat prevenției, diagnosticării, tratamentului și sprijinirii pacienților.

„Cancerul nu discriminează. Accesul la tratament, din păcate, încă o face. Chiar în aceste zile, în spitalele din România lipsesc din nou medicamente pentru bolnavii de cancer. În unele cazuri, medicii sunt obligați să amâne tratamente sau să modifice schemele terapeutice”, a transmis Victor Negrescu, într-o postare pe Facebook.

Europarlamentarul susține că lipsa medicamentelor evidențiază inegalitățile în materie de sănătate existente în Uniunea Europeană și consideră că sunt necesare resurse europene suplimentare pentru reducerea acestor diferențe.

„Este inacceptabil ca, în 2026, un pacient să nu știe dacă va găsi medicamentul de care depinde viața sa. Această situație arată cât de mari sunt încă inegalitățile în materie de sănătate din Europa și de ce avem nevoie de mai multe resurse europene dedicate acestui domeniu”, a afirmat Negrescu.

În acest context, europarlamentarul spune că a propus, împreună cu alți membri ai Parlamentului European, crearea unui Fond European împotriva Cancerului, cu un buget de cel puțin 2 miliarde de euro. Fondul ar urma să finanțeze măsuri de prevenție, diagnostic și tratament, precum și sprijinirea pacienților, cu o atenție specială acordată copiilor bolnavi de cancer.

Negrescu afirmă că România are nevoie atât de investiții suplimentare în sistemul de sănătate, cât și de politici care să asigure continuitatea tratamentelor.

„Fondurile europene pot și trebuie să contribuie mai mult la reducerea decalajelor dintre state”, a transmis europarlamentarul.

El a subliniat că accesul la tratament nu ar trebui să depindă de țara în care s-a născut un pacient.

„Pentru mine, principiul este simplu: locul în care te-ai născut nu trebuie să îți determine șansele la tratament și la viață. Un pacient din România trebuie să aibă acces la aceleași standarde, medicamente și terapii moderne ca un pacient din orice alt stat al Uniunii Europene”, a conchis Victor Negrescu.