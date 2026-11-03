Victor Negrescu, întâlnire cu directorul executiv al ECCC: „România poate și trebuie să joace un rol central în construirea unei Europe mai sigure în spațiul digital”

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a avut la București o întâlnire cu Luca Tagliaretti, directorul executiv al Centrului European de Competențe în Securitate Cibernetică (ECCC), instituție europeană strategică găzduită de România. Cei doi au discutat despre investițiile europene în securitate cibernetică, protejarea infrastructurilor esențiale și oportunitățile pe care acest domeniu le deschide pentru companiile, universitățile și specialiștii români.

„Un atac cibernetic poate afecta inclusiv frigiderele unui supermarket. Nu este un scenariu de film, ci o situație reală, care a ajuns și în România. În ultimele zile, supermarketuri din mai multe state europene au fost afectate de incidente informatice care au perturbat funcționarea sistemelor de refrigerare. În România, șase magazine au raportat creșteri anormale ale temperaturilor din frigidere, într-un incident investigat de autorități ca posibil atac cibernetic”, a scris Victor Negrescu, pe Facebook.

Victor Negrescu a atras atenția că atacurile cibernetice pot avea consecințe directe asupra vieții de zi cu zi, subliniind că vulnerabilitățile care afectează astăzi sisteme precum cele de refrigerare din supermarketuri pot viza mâine infrastructuri esențiale, spitale, rețele energetice sau sisteme de transport. În acest context, eurodeputatul a subliniat că securitatea cibernetică înseamnă siguranța cetățenilor, protejarea economiei și securitate națională.

„Tocmai în acest context, am avut la București o întâlnire cu Luca Tagliaretti, directorul executiv al Centrului European de Competențe în Securitate Cibernetică (ECCC), instituție europeană strategică găzduită de România. Am discutat despre investițiile europene în securitate cibernetică, despre protejarea infrastructurilor esențiale și despre oportunitățile pentru companiile, universitățile și specialiștii români”, a adăugat acesta.

De asemenea, Victor Negrescu a subliniat că România are un avantaj important pe care trebuie să îl valorifice mult mai bine, în condițiile în care găzduiește una dintre instituțiile europene relevante pentru dezvoltarea capacităților de securitate cibernetică, dispune de specialiști recunoscuți la nivel internațional și are un sector IT competitiv.

„Obiectivul meu este ca această prezență europeană la București să genereze mai multe investiții, proiecte de cercetare, tehnologii dezvoltate în România și locuri de muncă bine plătite. Am susținut deja, în negocierile pentru bugetul european din 2027, consolidarea rolului Centrului de la București. Voi continua aceste demersuri și în negocierile pentru viitorul buget al Uniunii Europene, aferent perioadei 2028–2034. În același timp, avem nevoie de o cooperare europeană mai puternică pentru prevenirea atacurilor, identificarea vulnerabilităților și sprijinirea companiilor și instituțiilor care trebuie să își protejeze sistemele informatice”, a punctat deputatul european.

În finalul mesajului său, Victor Negrescu a subliniat importanța investițiilor în prevenirea atacurilor cibernetice, arătând că România are atât capacitatea, cât și responsabilitatea de a juca un rol central în construirea unei Europe mai sigure în spațiul digital.