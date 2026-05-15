Victor Negrescu, întâlnire la Paris cu secretarul general OCDE: După ce acordul comercial UE-SUA va fi aprobat, toate capitolele aderării României la OCDE vor fi închise

Robert Lupițu
© Victor Negrescu/ Facebook

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a anunțat că România este foarte aproape de finalizarea procesului de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, după o întâlnire avută la sediul organizației cu secretarul general Mathias Cormann.

Potrivit lui Victor Negrescu, România „a îndeplinit practic toate cerințele asumate”, iar singurul capitol rămas deschis este cel privind comerțul. Oficialul european a precizat că închiderea acestuia depinde de aprobarea acordului comercial dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii.

„Vestea bună este că România a îndeplinit practic toate cerințele asumate. A mai rămas un singur capitol, cel privind comerțul, iar imediat ce acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Statele Unite va fi aprobat, toate capitolele vor fi închise”, a transmis vicepreședintele Parlamentului European, într-o postare pe Facebook.

Negrescu a afirmat că, prin activitatea sa din Parlamentul European și prin dialogurile recente avute în Statele Unite, a contribuit la finalizarea acestui ultim aspect, pe care l-a descris drept un obiectiv strategic pentru România.

El a subliniat că secretarul general al OCDE a apreciat consensul politic existent în România în privința aderării la organizație. „Este un proiect de țară care trebuie susținut de toți”, a transmis eurodeputatul.

Victor Negrescu a evidențiat și beneficiile pe care aderarea la OCDE le-ar aduce României, arătând că aceasta înseamnă mai multă încredere pentru investitori, reguli mai clare și mai stabile, acces la bune practici internaționale și instituții mai eficiente.

Potrivit acestuia, aderarea ar putea contribui la atragerea de investiții suplimentare, crearea unor locuri de muncă mai bine plătite și creșterea competitivității economiei românești, precum și la îmbunătățirea standardelor din educație, sănătate, administrație și digitalizare.

În cadrul întâlnirii au fost discutate și posibilitățile de consolidare a colaborării dintre OCDE și Parlamentul European în domenii precum competitivitatea, educația, digitalizarea, combaterea crimei organizate și dezvoltarea economică.

Vicepreședintele Parlamentului European și-a exprimat încrederea că decizia finală privind aderarea României la OCDE va fi luată până la sfârșitul acestui an, afirmând că România „merită să fie parte a acestui club al economiilor dezvoltate”.

Optoelectronica presented anti-drone systems successfully tested in NATO exercises at BSDA 2026: We will produce them in Romania, in a proportion of over 65% (Interview)
BSDA 2026: Nicușor Dan asigură că programul SAFE nu va fi blocat și că acordul România-Ucraina privind sistemele antidronă va fi finalizat în 2-3 luni
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului "Reporter și Blogger European" la categoria Editorial și co-autor al volumelor "România transatlantică" și "100 de pași pentru o cetățenie europeană activă". Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

