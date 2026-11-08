Victor Negrescu, la CNN: România are un rol esențial în securitatea regiunii Mării Negre, iar cooperarea cu SUA rămâne un element central al securității noastre

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Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
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© European Union 2026 - Source : EP

România are un rol esențial în asigurarea securității regiunii Mării Negre, iar cooperarea cu Statele Unite rămâne un pilon central al securității noastre, a declarat vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, într-un interviu acordat CNN, în cadrul emisiunii „The Brief”.

„Am discutat în direct la CNN, în emisiunea „The Brief”, cu jurnalistul Jim Sciutto, despre rezultatele alegerilor din Statele Unite și implicațiile acestora pentru relațiile transatlantice. Am vorbit despre schimbările din politica americană, despre interesele comune care trebuie să prevaleze în relația dintre Statele Unite și Uniunea Europeană, dar și despre importanța strategică a României și a flancului estic al NATO”, a subliniat Victor Negrescu.

De asemenea, Victor Negrescu a evidențiat importanța evoluțiilor politice de la Washington, atât în ceea ce privește războiul din Ucraina, cât și menținerea stabilității în întreaga regiune.

„Am reafirmat importanța dialogului politic și a continuării cooperării transatlantice, indiferent de diferențele de abordare”, a punctat vicepreședintele Parlamentului European.

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Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

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