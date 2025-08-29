EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Victor Negrescu, la consultările cu președintele Consiliului European și liderii social-democrați din PES: Vocea României trebuie să conteze în definirea politicilor europene
Eurodeputatul Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a participat, joi, la o întâlnire la nivel înalt, în format online, cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, și liderii partidelor social-democrate europene, reunite în cadrul Partidului Socialiștilor Europeni (PES).
Potrivit unui mesaj pe rețelele de socializare, discuțiile au vizat situația actuală din Europa, evoluțiile privind negocierile de pace din Ucraina, politica comercială a Uniunii Europene și relația strategică cu Statele Unite.
🇪🇺 High-level meeting with @eucopresident and @PES_PSE leaders to discuss:
✅ peace talks on Ukraine
✅ EU trade policy
✅ transatlantic relations
For 🇷🇴 Romania & @PSD_RO_OFICIAL these debates are vital: security at our Eastern border, global market access & a strong voice in… pic.twitter.com/CxoKnl7eWw
— Victor NEGRESCU (@negrescuvictor) August 29, 2025
În context, Victor Negrescu a subliniat că, pentru România, „aceste discuții sunt esențiale” și a explicat că „securitatea la granița estică a Uniunii ne privește direct”, „accesul pe piețele internaționale este vital pentru economia românească”, iar „vocea noastră trebuie să conteze în definirea politicilor europene”.
„Pentru Partidul Social Democrat, participarea activă la aceste dezbateri înseamnă consolidarea rolului nostru în familia social-democrată europeană, influențarea deciziilor majore și apărarea intereselor României în negocierile decisive care ne definesc viitorul”, a mai adăugat vicepreședintele PE, Victor Negrescu.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Victor Negrescu, vicepreședinte al PE responsabil pentru relația cu R. Moldova, prezintă trei motive care „subliniază fără echivoc importanța strategică” a parteneriatului România-R. Moldova
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, responsabil pentru relația instituției cu Republica Moldova, prezintă „trei motive care subliniază fără echivoc importanța strategică” a parteneriatului pe care România îl are cu țara vecină, într-un mesaj publicat cu ocazia celebrării a 34 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova.
„Sunt deseori întrebat, în calitate de vicepreședinte al Parlamentului European responsabil de relația cu Republica Moldova, de ce este acest stat atât de important pentru România”, a mărturisit Negrescu, prezentând cele trei motive care arată importanța strategică a parteneriatului România-R. Moldova.
Primul dintre acestea este „legătura istorică, culturală și lingvistică care trebuie întărită”, evidențiază Negrescu, în contextul în care „aproape 1 milion de cetățeni moldoveni au cetățenia română, reprezentând circa 1/3 din întreaga populație”.
„A fi patriot înseamnă să înțelegi că pentru orice român din lume avem o responsabilitate”, a mai arătat eurodeputatul.
Cel de-al doilea motiv este dat de dimensiunea economică dintre România și Republica Moldova.
„România este principalul partener economic al Republicii Moldova. Țara noastră are investiții consistente în Republica Moldova, unele de importanță strategică. Împreună ne putem dezvolta mai bine. Expertiza românească în accesarea fondurilor europene poate fi transferată ușor și pot apărea companii româno-moldovenești care utilizează eficient fondurile UE disponibile și peste Prut”, a continuat vicepreședintele Parlamentului European.
Ultimul dintre motive ține de aspectele geostrategice.
„România nu își poate permite ca la frontierele sale să aibă un stat fragil ce poate reprezenta un risc de securitate în contextul conflictului cu Federația Rusă. Acest lucru afectează direct investițiile din regiunea de Nord-Est și reprezintă o presiune pentru flancul de Est al NATO și al UE”, a mai arătat europarlamentarul.
Victor Negrescu a reliefat „oportunitatea de neratat” pe care o are Republica Moldova, făcând referire la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
„Republica Moldova trece astăzi prin cel mai bun moment al său din punct de vedere al reputației sale și are în fața sa o oportunitate de neratat. Orice ambiguitate sau reducere a eforturilor privind aderarea reprezintă un risc. Scenariul Georgia este posibil dacă lucrurile nu sunt gestionate corespunzător. Democratic și doar prin alegeri libere cetățenii Republicii Moldova își vor alege viitorul”, a mai spus vicepreședintele Parlamentului European.
Cu prilejul celor 34 de ani de independență ai Republicii Moldova, eurodeputatul a amintit că Parlamentarul European rămâne „un partener și un susținător ferm al parcursului european al acestui stat”.
În context, Victor Negrescu a reiterat că „legislativul european va adopta în prima sesiune din septembrie o rezoluție prin care va sublinia importanța valorificării eforturilor făcute de Republica Moldova, va reitera suportul pentru toate mecanismele de sprijin oferite fraților noștri de peste Prut și va condamna cu fermitate ingerințele forțelor pro-ruse”.
„Alegerile din septembrie sunt decisive, iar începerea rapidă a negocierilor pe capitolele de aderare este esențială”, a conchis vicepreședintele Parlamentului European.
Mesaje de felicitare pentru Republica Moldova au venit și din partea liderilor instituțiilor Uniunii Europene.
Republica Moldova sărbătorește Ziua Independenței, moment care marchează 34 de ani de la adoptarea Declarației de Independență față de Uniunea Sovietică.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Vizita liderilor europeni la Chișinău încununează o vară plină de reușite în relația UE – R. Moldova, spre nefericirea Rusiei, subliniază eurodeputatul Siegfried Mureșan
Vizita liderilor europeni la Chișinău încununează o vară plină de reușite în relația UE – Republica Moldova, spre nefericirea Rusiei, a subliniat eurodeputatul Siegfried Mureșan, președinte al Delegației la Comisia parlamentară de asociere UE-Moldova.
„Trei dintre cei mai importanți lideri europeni – președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk – sunt așteptați astăzi la Chișinău pentru a-și arăta sprijinul față de parcursul european al Republicii Moldova. Este un mesaj puternic de sprijin și de unitate pe care Europa îl transmite în contextul în care, în ultimele săptămâni, agresiunea Rusiei împotriva Republicii Moldova s-a intensificat”, evidențiază Mureșan într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Eurodeputatul a atras atenția asupra încercărilor repetate ale Rusiei de a destabiliza Republica Moldova înaintea alegerilor parlamentare din toamnă, „sperând să frâneze drumul european” al țării.
Siegfried Mureșan a arătat și care este motivul pentru care Moscova nu slăbește acțiunile destabilizatoare.
„Acțiunile tot mai frecvente și mai agresive ale Rusiei trebuie înțelese și ca o reacție de iritare la succesele obținute în această vară în relația UE – Moldova”, a evidențiat eurodeputatul, prezentând o serie de reușite ale Chișinăului:
- Pe 4 iulie a avut loc primul Summit UE – Republica Moldova, la care au participat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa. Cu acest prilej, a fost reiterat sprijinul UE pentru procesul de aderare al Republicii Moldova.
- Tot în cadrul summitului a fost anunțată debursarea prefinanțării de 270 milioane de euro din Planul de Creștere de 1,9 miliarde de euro, cel mai mare pachet de sprijin obținut vreodată la nivel european pentru Republica Moldova.
- În iulie, Comisia Europeană și Republica Moldova au ajuns la un acord privind majorarea cotelor de export pentru produsele moldovenești care nu beneficiază încă de liberalizare deplină (prune, struguri de masă, mere și cireșe). Este o măsură pentru care Parlamentul European a insistat în ultimul an. Ea va sprijini agricultorii din Moldova prin venituri mai stabile și previzibile, crescând totodată încrederea investitorilor.
- De asemenea, Republica Moldova a ajuns la un acord cu Uniunea Europeană privind aderarea la programul european „Europa Creativă”, prin care artiștii și sectorul cultural vor putea beneficia de sprijin financiar direct din bugetul Uniunii Europene.
„Toate aceste realizări se datorează atât sprijinului liderilor europeni, cât și eforturilor conducerii Republicii Moldova, în frunte cu președinta Maia Sandu, care au folosit lunile de vară pentru a accelera drumul european al țării. Mă aștept ca următoarele luni să fie la fel de pline de progrese în relația UE – Moldova, în ciuda Federației Ruse! Să nu uităm: nu poate Rusia să manipuleze și să șantajeze Republica Moldova cât poate Uniunea Europeană să ajute Republica Moldova”, a conchis Siegfried Mureșan.
Președintele Franței, Emmanuel Macron,cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, sunt așteptați la Chișinău pe 27 august, de Ziua Independenței Republicii Moldova, pentru a-și arăta sprjinul pentru parcursul european al acestei țări.
Cu câteva zile în urmă, tot într-o zi istorică, la 86 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, și premierul Ilie Bolojan a mers în Republica Moldova pentru a reitera sprijinul României pentru drumul irevesibil către UE.
Citiți și: De la Chișinău și la 86 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, Ilie Bolojan reafirmă sprijinul pentru parcursul european al R. Moldova: Vă vom susține ca un prieten statornic pe drumul ireversibil către UE
“Contracararea interferențelor străine care destabilizează” viitorul european al R. Moldova, punctul central al întâlnirii Maia Sandu – Ilie Bolojan, la Chișinău
Ilie Bolojan, primul lider român care vizitează R. Moldova pe 23 august, a dat startul desantului european la Chișinău în “semn de atașament pentru românii basarabeni”: Suntem din aceeaşi vatră, acelaşi sânge. Prin aderarea la UE, Moldova se poate desprinde definitiv de urmările Pactului Ribbentrop-Molotov
Țara vecină organizează pe 28 septembrie alegeri parlamentare, considerate cruciale pentru viitorul său european, pe care Rusia încearcă să îl deturneze prin acțiuni de ingerință, dezinformare și manipulare.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Eurodeputatul Gheorghe Falcă, discuții cu președintele Nicușor Dan: Consolidarea influenței externe a României, esențială
Cu prilejul Reuniunii Anuale a Diplomației Române, eurodeputatul Gheorghe Falcă a discutat cu președintele României, Nicușor Dan, cu privire la consolidarea influenței externe a țării noastre prin mecanisme politice sau diplomatice specifice.
„Am abordat subiecte legate de agenda de politică externă a Parlamentului European, precum extinderea UE, de situația românilor din Ungaria sau Serbia, dar și de consolidarea influenței externe a țării noastre prin mecanisme politice sau diplomatice specifice. Am convenit, împreună cu domnul Președinte, să continuăm dialogul curând, la Bruxelles”, a transmis deputatul european într-un mesaj postat pe pagina de Facebook.
Potrivit europarlamentarului român, România ar trebui să acționeze cu ambiție pe plan extern, având în vedere contextul geopolitic actual: „În calitate de europarlamentar român și liberal, am făcut și voi continua să fac tot ce ține de mine pentru a sprijini aceste eforturi.”
Gheorghe Falcă a salutat mesajul președintelui adresat diplomaților români, reafirmând importanța acesteia în atingerea obiectivelor României pe plan extern: „Mă bucur de asemenea că domnul Președinte a transmis diplomaților români semnale puternice în acest sens și, desigur, întregul său suport personal și instituțional. De aceea, cred că diplomația română, în perioada următoare, va obține pentru noi toți, și alături de toți cei care suntem implicați, rezultate foarte bune pentru România și pentru poziția noastră în Europa.”
