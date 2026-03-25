Victor Negrescu, la summitul parlamentar al Inițiativei celor Trei Mări: Un hub european pentru securitate maritimă la Marea Neagră este esențial pentru securitatea regională

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a reiterat miercuri, la summitul parlamentar al Inițiativei celor Trei Mări, prioritatea strategică a înființării unui hub european de securitate maritimă la Marea Neagră, subliniind că aceasta este o “o inițiativă esențială pentru întărirea securității regionale, protejarea rutelor comerciale și creșterea capacității de reacție a Europei în fața noilor riscuri”

“La Summitul parlamentar al Inițiativei celor Trei Mări, am transmis un mesaj clar: Europa trebuie să acționeze rapid și coordonat în fața provocărilor actuale”, a scris Negrescu, pe Facebook.

Europarlamentarul român a susținut și necesitatea ținerii sub control a prețurilor la energie și combustibil, pentru a proteja cetățenii și economia europeană într-un context marcat de instabilitate și creșteri accelerate ale costurilor.

“Este o inițiativă esențială pentru întărirea securității regionale, protejarea rutelor comerciale și creșterea capacității de reacție a Europei în fața noilor riscuri. Discuțiile din cadrul summitului au confirmat că regiunea noastră devine tot mai importantă pentru securitatea și competitivitatea Uniunii Europene”, a adăugat Victor Negrescu.

Vicepreședintele Parlamentului European a avut și o întâlnire cu prim-ministrul Croației, Andrej Plenkovic.

Cei doi au discutat despre consolidarea cooperării în cadrul Inițiativei celor Trei Mări, investițiile în infrastructură și rolul strategic al regiunii Mării Negre în arhitectura europeană.

“Europa are nevoie de soluții concrete. Iar aceste soluții trebuie construite împreună”, a conchis Negrescu.