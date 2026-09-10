Victor Negrescu: ”Nu putem accepta o Europă în care un pacient diagnosticat cu aceeași boală are șanse diferite la tratament în funcție de țara în care s-a născut”

„Nu putem accepta o Europă în care un pacient diagnosticat cu aceeași boală are șanse diferite la tratament în funcție de țara sau regiunea în care s-a născut”, a transmis vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, în cadrul Mesei Rotunde „Cardiomiopatia hipertrofică contează, România acționează!” sub auspiciile Comisiei pentru Sănătate din Senatul României, eveniment organizat de Revista Politici de Sănătate.

„Am susținut constant mobilitatea pacienților și accesul efectiv la asistența medicală transfrontalieră. Atunci când tratamentul de care un pacient are nevoie nu este disponibil în țara sa, Europa trebuie să-i ofere o soluție reală, nu doar un drept scris într-o directivă”, a transmis Victor Negrescu într-un mesaj video.

Referitor la pacienții diagnosticați cu cardiomiopatie, europarlamentarul social-democrat consideră necesară construirea unui traseu cât mai simplu, de la identificarea riscului până la un diagnostic corect, dar mai ales accesul rapid la specialist și tratamentul potrivit: „Trebuie să folosim mai bine și noile tehnologii, medicina de precizie și cercetarea genetică, fără să pierdem niciodată din vedere faptul că tehnologia este un instrument, iar în centrul sistemului trebuie să rămână pacientul.”

„În spatele fiecărui diagnostic există un om și o familie. Un tânăr care vrea să facă sport fără teama unei complicații nedepistate. Un părinte care vrea să-și vadă copiii crescând. Un medic care trebuie să aibă instrumentele necesare pentru a identifica boala la timp și pentru a prescrie terapia potrivită. De aceea, mesajul meu este simplu. Să trecem de la diagnostic tardiv la prevenție și depistare precoce, de la inegalitate la acces și de la strategie la finanțare corectă”, a mai adăugat deputatul european.

Vicepreședintele Parlamentului European susține că accesul echitabil la tratamentul potrivit trebuie să devină o obligație: „Sănătatea nu este doar o cheltuială, este o investiție în oameni, în familiile lor și în viitorul nostru. Iar atunci când diagnosticul precoce și tratamentul potrivit pot salva o viață, avem obligația să facem tot ce putem pentru ca ele să fie accesibile tuturor.”

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Costul lunar pentru acest tratament este de aproximativ 9.000 de lei. Din octombrie, pacienții cu cardiomiopatie hipertrofică sunt nevoiți fie să dea statul în judecată, fie să își plătească singuri tratamentul, fie să renunțe la tratament până când acesta va fi introdus pe lista medicamentelor compensate și gratuite.

Potrivit datelor Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM), 50 de tratamente inovatoare, destinate afecțiunilor oncologice, cardiace, neurologice sau bolilor rare, așteaptă introducerea pe lista medicamentelor compensate, în condițiile în care pacienții români se confruntă cu cel mai lung timp de așteptare din Uniunea Europeană pentru accesul la terapii inovatoare.