Victor Negrescu obține majorarea finanțării pentru justiție la 890 milioane de euro în viitorul buget al UE

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a anunțat includerea unei alocări de 890 milioane de euro pentru justiție în raportul legislativului european privind viitorul buget al Uniunii, sumă cu 590 milioane de euro mai mare față de bugetul actual.

Negrescu, responsabil din partea Comisiei pentru afaceri juridice pentru acest dosar, a precizat că fondurile vizează consolidarea cooperării judiciare la nivel european, protejarea independenței justiției și accelerarea digitalizării sistemelor judiciare.

„890 de milioane de euro pentru justiție. Aceasta este suma pe care am inclus-o în acest raport. Scopul este să creăm noi instrumente de cooperare europeană, să protejăm independența justiției, să digitalizăm procesele și să ne asigurăm că toată lumea are acces la o justiție corectă”, a declarat acesta în plenul Parlamentului European.

Potrivit eurodeputatului social-democrat, investițiile vor viza și simplificarea legislației europene, precum și îmbunătățirea accesului la justiție pentru cetățeni, inclusiv pentru persoanele vulnerabile și cele din diaspora.

În același timp, în calitate de vicepreședinte al Parlamentului European responsabil de lupta împotriva corupției, Negrescu a solicitat ca aceste fonduri să fie direcționate către combaterea criminalității transfrontaliere, a traficului de droguri și a corupției.

Raportul include și o propunere privind reglementarea și taxarea echitabilă a platformelor online de jocuri de noroc, inițiativă susținută de eurodeputat și preluată în forma finală adoptată de legislativul european.

Negrescu a subliniat că obiectivul principal al acestor măsuri este protejarea fondurilor europene și întărirea capacității sistemelor judiciare din statele membre de a preveni și sancționa fraudele.

„Cu aceste fonduri și prin recomandările făcute, banii Europei nu vor mai putea fi furați”, a afirmat vicepreședintele Parlamentului European.

Plenul Parlamentului European a votat marți raportul europarlamentarului Siegfried Mureșan (PPE / PNL) privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene 2028–2034, document prin care Parlamentul și-a stabilit marți poziția pentru negocierile cu statele membre cu privire la structura și principalele sume aferente cadrului financiar multianual viitor.

Potrivit raportului interimar al Parlamentului European, aprobat cu 370 de voturi pentru, 201 împotrivă și 84 abțineri, bugetul european pe perioada 2028-2034 ar trebui să fie stabilit la 1,27% din VNB-ul Uniunii, fără a include în plafoanele bugetare rambursarea datoriei pentru fondul de redresare NextGenerationEU (NGEU), echivalent cu 0,11% din VNB.

Deputații europeni propun o majorare cu circa 10% a cifrelor prevăzute în propunerea Comisiei Europene din iulie 2025. Majorarea ar urma să fie distribuită uniform între cele trei rubrici bugetare care sprijină prioritățile Uniunii (excluzând administrația și agențiile) și ar reduce, astfel, presiunile inflaționiste.

Aceasta reprezintă o creștere nominală de 175,11 miliarde de euro (prețuri constante din 2025) sau 197,30 miliarde de euro (prețuri curente) comparativ cu propunerea Comisiei, excluzând plata datoriei pentru NGEU. Parlamentul propune un buget total de 1,78 trilioane de euro (prețuri constante din 2025), adică 2 trilioane de euro (prețuri curente), pentru a finanța prioritățile politice și obiectivele strategice ale UE.