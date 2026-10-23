Victor Negrescu pledează pentru un rol real al autorităților locale și regionale în stabilirea priorităților de finanțare din viitorul buget multianual al UE: România trebuie să pregătească de acum proiectele pentru următorii șapte ani

Eurodeputatul Victor Negrescu a participat, la Cluj-Napoca, la reuniunea europeană a șefilor autorităților de management, tema principală a discuțiilor fiind viitorul fondurilor europene pentru perioada 2028-2034.

„România are nevoie de fonduri europene care să ajungă în fiecare regiune, nu de decizii luate exclusiv la București sau Bruxelles. Pentru România este propusă o alocare de 60,2 miliarde de euro, conform Comisiei Europene. Acești bani ar urma să fie gestionați printr-un plan național care reunește fondurile pentru dezvoltare regională, agricultură, investiții sociale și alte politici europene. Suma finală este încă în negociere și există riscul ca, din cauza unor prevederi tehnice, România să nu poată utiliza integral fondurile alocate”, a subliniat Victor Negrescu.

Eurodeputatul a evidențiat că miza nu se rezumă doar la absorbția fondurilor europene, ci contează foarte mult și modul în care vor fi utilizați banii.

El a făcut trimitere la Planul Național de Redresare și Reziliență, care a scot la iveală probleme atunci când „avem prea multă centralizare, birocrație și termene nerealiste”.

În acest context, Victor Negrescu a susținut în cadrul evenimentului câteva aspecte concrete:

Fonduri europene predictibile pentru fiecare regiune și protejarea investițiilor în comunitățile mai puțin dezvoltate.

Un rol real pentru autoritățile regionale și locale, partenerii sociali și societatea civilă în stabilirea priorităților.

Investiții consistente și bine pregătite în infrastructură, sănătate, educație, locuințe, energie și dezvoltare locală.

Mai puțină birocrație, reguli clare și flexibilitate în alocarea fondurilor, mai ales în situații de criză.

„România trebuie să pregătească de acum proiectele pentru următorii șapte ani. Nu putem aștepta aprobarea bugetului european pentru a începe consultările și planificarea investițiilor”, a fost apelul îndreptat de Victor Negrescu către autoritățile din România.

Eurodeputatul a reiterat că va continua să susțină la Bruxelles „o politică de coeziune puternică, cu resurse suficiente și un rol important pentru regiuni.”

„Fondurile europene trebuie să reducă diferențele de dezvoltare și să îmbunătățească viața oamenilor”, a conchis Victor Negrescu.