Victor Negrescu prezintă o serie de propuneri pentru „un rol important al României în arhitectura de securitate europeană și euroatlantică”: Ezitarea ne costă. Ne trebuie viziune, voință și decizii

România trebuie să răspundă cu „luciditate, responsabilitate și viziune strategică” la „provocările de politică externă și de securitate” care „devin din ce în ce mai complexe”, a subliniat vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.

Într-o scurtă evaluare a situației internaționale actuale, eurodeputatul avansează o serie de propuneri pentru ca România să „joace un rol mai important în arhitectura de securitate europeană și euroatlantică.”

Vicepreședintele Parlamentului European consideră că „ideea unei umbrele nucleare europene bazate pe capacitatea Franței, complementară și coordonată cu NATO, este o discuție legitimă în actualul context geopolitic.”

„Franța rămâne, de altfel, una dintre țările cu cele mai importante prezențe militare aliate în România, iar consolidarea cooperării în cadrul NATO trebuie să rămână fundamentul securității noastre”, subliniază Victor Negrescu.

În același timp, eurodeputatul evidențiază nevoia ca „sprijinul pentru Statele Unite și pentru Israel în contextul intervenției din Iran trebuie să fie clar și ferm.”

„România este un aliat credibil și trebuie să își asume acest rol, inclusiv pentru operațiunile NATO și pentru cooperarea strategică transatlantică”, arată Negrescu.

Eurodeputatul reliefează un alt subiect urgent, și anume repatrierea cetățenilor aflați în zone de conflict sau instabilitate.

„Aceste operațiuni trebuie coordonate eficient la nivel european, iar responsabilii de acest subiect trebuie să facă mai puține poze și să fie mai concreți și mai activi în protejarea cetățenilor noștri”, spune vicepreședintele Parlamentului European.

În paralel, continuă Victor Negrescu, „România are șansa de a deveni un pilon regional de securitate, inclusiv prin dezvoltarea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră”, un proiect pentru care eurodeputatul a inițiat demersuri, în urmă cu câteva luni, implicând toate grupurile politice și pe care le vom continua”.

„În contextul tensiunilor din regiune, acest proiect poate deveni un instrument esențial pentru securitatea europeană”, accentuează acesta.

Referindu-se la deciziile care trebuie adoptate la nivel intern, Victor Negrescu arată că „profesionalizarea instituțiilor și acțiunii în domeniul apărării și de securitate este esențială.”

„Toată lumea este convinsă că numirea unor șefi de servicii competenți și credibili, un program de apărare restructurat și coerent, inclusiv pe componenta SAFE, mai puțină politică din partea decidenților politici responsabili și mai multă administrație eficientă, sunt pași necesari pentru consolidarea capacității statului. Nu în ultimul rând, inovația, tehnologiile dual-use și securitatea cibernetică devin frontierele reale ale securității moderne. România trebuie să investească în dezvoltarea unui hub de inovare în domeniul securității și tehnologiilor strategice, inclusiv pentru combaterea dezinformării și întărirea rezilienței societății”, continuă vicepreședintele Parlamentului European.

În încheiere, Victor Negrescu subliniază că „într-o lume instabilă, securitatea nu se construiește doar prin reacții de moment, ci prin strategie, parteneriate solide și instituții puternice.”

„România are resursele și partenerii necesari pentru a juca un rol mai important în arhitectura de securitate europeană și euroatlantică. Ezitarea ne costă. Ne trebuie viziune, voință și decizii”, conchide vicepreședintele Parlamentului European.