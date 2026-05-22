Victor Negrescu prezintă o serie de soluții pentru salvarea fondurilor din PNRR și face apel la colaborare politică pentru realizarea investițiilor europene

Eurodeputatul Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a prezentat o serie de soluții pentru salvarea fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) dedicate României, avertizând că miza rămâne atragerea integrală a banilor europeni și evitarea pierderii proiectelor care nu pot fi finalizate până la termenul-limită din august 2026.

În calitate de raportor privind implementarea Mecanismului de Redresare și Reziliență (MRR) și membru al grupului de monitorizare al Parlamentului European, Negrescu a afirmat că a susținut în repetate rânduri, atât la Bruxelles, cât și în spațiul public, soluții menite să permită continuarea investițiilor și după expirarea actualului calendar al PNRR.

„Soluțiile pentru a salva fondurile din PNRR dedicate României le-am prezentat în mod repetat în spațiul public și le-am pus pe agenda Parlamentului European”, a transmis eurodeputatul.

Printre măsurile propuse se numără selectarea proiectelor care pot fi finalizate la timp și transferarea celor care nu pot fi închise până la finalul lunii august către alte programe europene sau naționale de finanțare.

Negrescu susține și bugetarea cheltuielilor neeligibile sau realizate în afara perioadei de eligibilitate, precum și negocierea cu executivul european a posibilității de finalizare a componentelor cofinanțate local și după luna august 2026.

Eurodeputatul mai propune:

îmbunătățirea cadrului legal privind transferul proiectelor nefinalizate;

asigurarea unui circuit predictibil al finanțărilor și deblocarea plăților la nivel guvernamental;

crearea unor noi instrumente financiare pentru continuarea proiectelor după termenul-limită al PNRR;

introducerea unor proiecte în regim dual, civil-militar, eligibile pentru alte surse de finanțare europene.

Totodată, Victor Negrescu cere o ultimă renegociere a PNRR, realizată „transparent” și asumată politic, criticând lipsa consultărilor cu partenerii sociali, societatea civilă și Parlamentul României.

„Lipsa dialogului cu partenerii sociali, societatea civilă și Parlamentul României pe acest subiect pune sub semnul întrebării legitimitatea demersului”, a avertizat acesta.

De asemenea, el recomandă prezentarea transparentă a tuturor reformelor întârziate de Guvern și realizarea unei discuții rapide despre texte și despre forma accelerată de adoptare, sub coordonarea Administrației Prezidențiale. „Trebuie evitat riscul să fie aruncate în spațiul public proiecte neviabile”, a subliniat eurodeputatul.

Negrescu a reamintit și faptul că Parlamentul European a aprobat solicitarea privind prelungirea termenelor PNRR, inițiativă pe care spune că a promovat-o în legislativul european și care este susținută inclusiv de noul guvern din Ungaria și de alte state membre.

Eurodeputatul a făcut apel la colaborare politică pentru salvarea investițiilor europene, afirmând că „trebuie să depășim mizele politice și să acționăm pentru români”.

„Invit guvernanții și toate partidele politice să trateze PNRR cu seriozitate și responsabilitate”, a conchis Victor Negrescu.