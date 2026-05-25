Victor Negrescu propune 5 direcții pentru reformarea diplomației românești: Avem nevoie de o politică externă modernă și curajoasă

Victor Negrescu a prezentat cinci direcții de acțiune pe care viitorul guvern ar trebui să le aibă în vedere pentru modernizarea politicii externe a României și pentru creșterea credibilității diplomației românești la nivel european.

Eurodeputatul social-democrat susține că România are nevoie de o politică externă „adaptată evoluțiilor internaționale” și avertizează că actuala situație afectează imaginea țării în exterior.

„Avem nevoie de o politică externă modernă, adaptată evoluțiilor internaționale, și trebuie să evităm ca presa europeană să mai râdă de diplomația românească”, a transmis Victor Negrescu.

Prima măsură propusă vizează reformarea Ministerului Afacerilor Externe, inclusiv prin desemnarea unui responsabil pentru afaceri europene sau proiecte strategice, după modelul francez al ministrului delegat. Totodată, Negrescu propune ambasadori specializați pe arii geografice și tematice, precum și secretari de stat care să își asume obiective clare și comunicarea publică.

A doua direcție se referă la promovarea în sistemul diplomatic a unor persoane „cu expertiză și experiență”, evaluate pe baza unor indicatori de performanță.

Eurodeputatul pledează și pentru identificarea și promovarea unor proiecte strategice de țară cu impact european, oferind ca exemplu inițiativa privind Hubul de Securitate Maritimă la Marea Neagră, proiect susținut la nivel european în contextul noii abordări strategice a UE pentru regiunea Mării Negre.

În plus, Victor Negrescu consideră necesară diversificarea expertizei tehnice pe dosare europene și internaționale, stabilirea unor obiective clare pentru fiecare negociere și integrarea dimensiunilor economice și de securitate în activitatea diplomatică.

A cincea propunere vizează relansarea comitetelor de coordonare la nivel guvernamental și deschiderea acestora către expertiza externă, mediul de afaceri și societatea civilă.

„Astăzi, celebra frază a lui Nicolae Titulescu și-a schimbat sensul. Pentru a avea o economie puternică și o politică internă eficientă, avem nevoie de o politică externă bună și curajoasă”, a mai afirmat Victor Negrescu.