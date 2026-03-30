Victor Negrescu propune un set de măsuri pentru atenuarea impactului economic al crizei carburanților: România are instrumente. Lipsesc viteza deciziei și coerența implementării

Eurodeputatul social-democrat Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, atrage atenția că prețurile ridicate la carburant nu mai sunt doar o problemă de piață, ci una care afectează direct traiul zilnic al cetățenilor, și propune un set de măsuri concrete pentru atenuarea impactului economic, într-un context internațional instabil.

„Prețurile la carburant nu sunt doar o problemă de piață. Sunt o problemă de trai zilnic. Se resimt în facturi, în transport, în costul alimentelor”, subliniază acesta, într-o postare pe Facebook.

În plan european, Parlamentul European a presat deja Comisia Europeană să vină cu soluții pentru reducerea costurilor energiei și protejarea cetățenilor, iar statele membre au început să adopte măsuri naționale în acest sens. În acest context, Negrescu consideră că România trebuie să accelereze implementarea unor decizii similare.

„Iar într-un context internațional instabil, România trebuie să acționeze inteligent și rapid”, arată eurodeputatul.

Victor Negrescu propune o abordare integrată, care combină intervenții pe termen scurt cu reforme structurale în sectorul energetic.

Printre principalele măsuri se numără intervențiile fiscale țintite, precum reducerea temporară a taxelor și accizelor în perioade de creșteri bruște ale prețurilor, după modelul aplicat de alte state membre.

„Nu vorbim de populism, ci de intervenții inteligente, calibrate pe perioade de criză”, explică acesta, indicând exemplul Poloniei.

Pe termen mediu și lung, eurodeputatul pledează pentru accelerarea investițiilor în energie ieftină și stabilă, inclusiv extinderea surselor regenerabile, dezvoltarea capacităților de stocare și utilizarea contractelor pe termen lung, precum CfD sau PPA, pentru stabilizarea prețurilor și reducerea dependenței de volatilitatea gazelor.

În paralel, acesta subliniază necesitatea modernizării infrastructurii energetice și a interconectărilor, domeniu în care România înregistrează întârzieri față de alte state membre, precum țările nordice.

Negrescu atrage atenția că impactul prețurilor ridicate la energie nu trebuie transferat integral către populație, fiind necesare scheme de sprijin pentru industriile afectate, după modelul unor state precum Spania.

Totodată, el subliniază importanța reducerii vulnerabilității în fața crizelor geopolitice printr-un mix energetic echilibrat și politici coerente, indicând experiența Germaniei.

Un alt pilon esențial îl reprezintă creșterea concurenței pe piața energetică, prin revizuirea reglementărilor actuale, introducerea tarifării inteligente și valorificarea mai eficientă a producției de energie.

Eurodeputatul subliniază că soluțiile există deja, inclusiv la nivel politic, însă problema este legată de implementare.

„România are instrumente pentru a acționa și are sprijin european. De altfel, Partidul Social Democrat a propus deja aceste soluții. Ceea ce lipsește este viteza deciziei și coerența implementării”, afirmă Victor Negrescu.

În concluzie, acesta atrage atenția că stabilizarea prețurilor la carburant nu poate fi obținută printr-o singură intervenție punctuală, ci necesită o strategie coerentă și consecventă.

„Stabilizarea prețurilor la carburant nu se face printr-o singură măsură. Se face printr-o strategie clară, consecventă și orientată către rezultat”, conchide vicepreședintele Parlamentului European.