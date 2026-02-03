EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Victor Negrescu: Protejarea copiilor online nu se rezumă la interdicții. PE propune un set amplu de măsuri pentru consolidarea siguranței digitale, responsabilitatea platformelor și educație digitală
Dezbaterea privind prezența copiilor pe rețelele sociale este necesară, însă nu poate fi limitată exclusiv la ideea interzicerii, avertizează vicepreședintele Parlamentul European, Victor Negrescu, într-o postare publicată pe Facebook. Potrivit eurodeputatului, abordarea europeană pune accent pe siguranța digitală, responsabilitatea platformelor și educația digitală, nu doar pe stabilirea unei limite de vârstă.
În acest context, Victor Negrescu amintește că în noiembrie 2025, Parlamentul European a adoptat un raport non-legislativ privind protecția minorilor în mediul online, document care propune un set amplu de măsuri pentru consolidarea siguranței digitale a copiilor și tinerilor.
„Dezbaterea despre prezența copiilor pe rețelele sociale este una importantă, dar trebuie să meargă dincolo de discuția privind interzicerea”, subliniază eurodeputatul.
Raportul Parlamentului European susține, printre altele, stabilirea unui prag minim armonizat de 16 ani pentru accesul la rețelele sociale și alte servicii online, cu posibilitatea accesului între 13 și 16 ani doar cu consimțământul părinților. Documentul solicită, de asemenea, aplicarea strictă a legislației europene existente, în special a Legii privind serviciile digitale (DSA), pentru a obliga platformele să elimine caracteristicile dăunătoare și manipulatoare și să protejeze sănătatea și drepturile utilizatorilor tineri.
Potrivit lui Victor Negrescu, raportul mai prevede evaluări clare și sancțiuni pentru platformele care nu respectă obligațiile privind protecția minorilor, dezvoltarea unor mecanisme eficiente de verificare a vârstei, precum și introducerea unui design digital „safe-by-default”. Totodată, este subliniată necesitatea consolidării capacității autorităților naționale și a cooperării la nivelul Uniunii Europene pentru o aplicare consecventă a regulilor.
Eurodeputatul român arată că, pe baza acestor discuții și bilanțuri europene, a propus de-a lungul timpului o serie de soluții concrete, pentru care a obținut sprijin financiar și susținere din partea societății civile. Printre acestea se numără adoptarea unei Cărți Naționale a Drepturilor Cetățenilor în Mediul Online, implementarea integrală a raportului Parlamentului European privind educația digitală, precum și utilizarea fondurilor din Programul Operațional Educație și PNRR pentru formare și instruire digitală.
Victor Negrescu pledează, de asemenea, pentru aplicarea coerentă a legislației europene DSA, DMA (Digital Market Act – Legea privind piețele digitale) și AI Act în România, introducerea principiului potrivit căruia „ce este ilegal offline trebuie să fie ilegal și online”, separarea platformelor dedicate minorilor de cele pentru adulți și dezvoltarea unor infrastructuri digitale cu scop exclusiv educațional.
În final, eurodeputatul subliniază importanța consultării reale a tinerilor și părinților în elaborarea oricărei strategii publice privind mediul digital și avertizează că soluțiile propuse există deja, fiind ancorate în realitatea legislativă europeană și națională.
„Aceste soluții nu sunt doar declarații de intenție, ci sunt ancorate în realitatea legislativă și societală națională și europeană. Acum este nevoie de voință politică pentru a le transforma în practici de protecție eficientă”, concluzionează Victor Negrescu.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Gheorghe Falcă pledează pentru combaterea extremismului prin cunoașterea și conservarea lecțiilor istoriei: Memoria este un mecanism de apărare, un sistem imunitar al democrației
Eurodeputatul Gheorghe Falcă pledează pentru informare responsabilă pentru conservarea lecțiilor istoriei în vederea combaterii extremismului prin analize lucide.
Într-un articol de opinie publicat pe rețeaua de socializare Facebook, Falcă prezintă riscul ignoranței, care ajunge să fie exploatată de extremiști și complotiști prin accesarea unor emoții de bază, precum frica, ce generează polarizare în societate.
El evocă ceremonia desfășurată în Parlamentul European pentru a comemora victimele Holocaustului, în cadrul căreia a fost invitată Tania Bucci, supraviețuitoare a lagărului de concentrare nazist Auschwitz.
„Extremiștii și complotiștii nu știu istorie. O inventează! De curând, în plenul Parlamentului European, am ascultat, în liniștea aceea foarte specială pe care o au aceste adunări atunci când își amintesc de ce există ele de fapt, mărturia unei femei care a fost trimisă la Auschwitz, pentru a fi ucisă. Veți înțelege că Tania Bucci, căci la domnia sa mă refer, nu ne-a vorbit în termeni triumfaliști, ci cu simplitatea devastatoare a adevărului trăit. A adevărului, ca să spun astfel, supraviețuit! Și ne-a vorbit în contextul în care discursuri similare celor care au trimis-o pe ea și milioane de alți oameni spre lagărul morții acum optzeci de ani, se fac tot mai auzite azi! În fața unei asemenea mărturii, îți dai seama cât de subțire este de fapt stratul de civilizație pe care ne sprijinim zilnic și cât de ușor se poate crăpa, dacă nu îl îngrijim. Și dacă uităm, sau dacă nu învățăm”, a arătat Gheorghe Falcă.
Acesta observă „paradoxul” zilelor noastre.
„În zilele noastre, am impresia că trăim un paradox. Avem acces la mai multă informație ca oricând, dar ne purtăm tot mai des ca și cum memoria și adevărul ar fi mofturi. Vrem răspunsuri rapide la lucruri extrem de complexe, vrem verdict bazat pe datul cu părerea, vrem vinovați de serviciu pentru orice. Iar în graba aceasta, primul lucru pe care îl sacrificăm este tocmai ceea ce ne-ar putea salva de propriile excese, ori de crime! Istoria”, continuă eurodeputatul.
El observă „cu o neliniște pe care nu o mai pot masca prin politețe spectacolul grăbirii contemporane.”
„Când o masă de oameni, fie ea și online, cere un vinovat de serviciu, ea nu vrea explicații, ci vrea un subiect al urii, un nume. Ideal, vrea o hârtie. Sunt puține lucruri care liniștesc mai repede decât o pagină care pretinde că demonstrează, iar cei care fabrică ură știu asta de secole: dacă îi dai mulțimii un «document», îi poți lua și capacitatea de a gândi liber. Privesc adesea, cu o neliniște pe care nu o mai pot masca prin politețe, spectacolul grăbirii contemporane. Oamenii par să aibă tot mai multe păreri și tot mai puține întrebări. Vorbesc repede și cu o siguranță aproape sinistră despre popoare, religii, granițe, sau identități. Cuvintele vin ca niște ștampile aplicate pe un prezent pe care nu mai avem răbdarea să-l înțelegem. Este ca și cum vocea, de obicei strigătul, a devenit mai importantă decât gândul, iar verdictul facil și instant a locul oricărei forme de curiozitate intelectuală”, completează Gheorghe Falcă.
Eurodeputatul prezintă diferențele între ură și istorie pentru a arăta de ce le este oamenilor mai facil să recurgă la prima și pentru a pleda pentru a doua.
„Eu cred că ura se naște dintr-un exces de convingeri, la fel ca orice sentiment extrem (gelozia ucigașă, de exemplu). Ea izvorăște din goluri pe care le acoperim cu propria imaginație, din spațiul acela foarte periculos în care omul nu mai pune întrebări, dar emite sentințe. Ura, în forma ei modernă, este până la urmă refuzul contextului, alergia la nuanță. Este scurtătura morală care te scutește de efortul înțelegerii. Iar istoria, recunosc, are un defect major pentru omul grăbit: nu se lasă folosită. Istoria nu vine în propoziții scurte și nu încape în etichete. Ea nu confirmă instinctele noastre cele mai primitive; din contră, istoria complică. Ura simplifică. Ura nu inventează niciodată nimic nou. Doar reciclează. Aceleași pagini îngălbenite, tălmăcite din fanteziile antisemite ale secolului al XIX-lea, au fost copiate de poliția țaristă, traduse febril pentru a justifica lagărele naziste și, iată, sunt ‘redescoperite’ astăzi, în 2026, pe ecrane digitale. Este ceea ce Umberto Eco numea puterea palimpsestului! O minciună dovedită nu moare niciodată, ci doar așteaptă o nouă generație de oameni care nu au citit o pagină de istorie în viața lor, care să o primească drept revelație, prin povești. Falsul este seducător pentru că oferă iluzia că ai înțeles totul fără să fi citit nimic. Este și tragic, dar și criminal de periculos. Istoria deranjează pentru că îți cere un act de maturitate care uneori doare: trebuie să accepți că realitatea este mai complexă decât ți-ar plăcea și că suferința nu are monopol etnic, religios sau național. Istoria te obligă să privești omul așa cum este și nu așa cum îți convine. Ura, în schimb, îți oferă un cadou seducător: simplificarea. Îți propune o narațiune scurtă, emoțională, cu eroi și dușmani clar identificați. Îți dă vinovați gata ambalați și te scutește de efortul chinuitor de a gândi. Îți oferă confortul psihologic al certitudinii, chiar și atunci când certitudinea este bazată pe nimic”, mai arată Falcă.
Europarlamentarul reliefează consecințele negative ale ignorării trecutului, al cărui scop edificator și educativ este mutilat.
„Când nu știi istorie, ajungi să crezi că lumea a început cu generația ta și că tot ce trăiești este fără precedent. Că există doar alb și negru și că vina aparține, invariabil, celuilalt. Iar identitatea, acel lucru foarte delicat care se construiește în timp, prin cultură, memorie, suferință și responsabilitate, ajunge să fie redusă la excluderea altora. Rezultatul este acela că trecutul devine o armă și în niciun caz o lecție. Istoria, însă, dacă vrei cu adevărat să o cunoști, adică documente, nu povești, nu te lasă să rămâi la suprafață. Ea te obligă să vezi cauze, nu doar efecte. Te obligă să accepți că marile tragedii nu apar din senin, ci sunt rezultatul unor acumulări de greșeli repetate, frici cultivate, orgolii hrănite, complicități mici, tolerate ani la rând. Fără această înțelegere, omul devine ușor de manipulat, așa cum vedem în fiecare zi. Emoția ține loc de rațiune. Strigătul ține loc de argument. Eticheta ține loc de gândire. Și atunci nu mai este deloc greu să împingi o societate spre radicalism, fiindcă radicalismul fără memorie pare, brusc, curaj, iar excluziunea pare soluție. Mai rău, mult mai rău, violența pare justificată sau justificabilă, iar disprețul față de ființa umană, acel pas decisiv spre dezumanizare, începe să fie tratat ca un detaliu. Sau chiar acceptat și ignorat. Falsul are o calitate pe care adevărul o invidiază: este foarte adaptabil. Adevărul este încăpățânat, merge într-o singură direcție; falsul se pliază pe orice frică a zilei. Și chiar când este dovedit, nu moare”, mai arată Gheorghe Falcă.
Europarlamentarul mai arată că indignarea în fața extremismului nu este suficientă.
„Cred că trebuie să înțelegem ce apărăm. Memoria nu este un decor și nici un ritual gol. Memoria este un mecanism de apărare, un fel de sistem imunitar al democrației. Ea te ajută să recunoști simptomele la timp și te avertizează când o propoziție aparent nevinovată seamănă prea mult cu o propoziție rostită cu opt decenii în urmă, care a deschis porțile infernului. Nu în ultimul rând, memoria te împiedică să te îndrăgostești de idei toxice doar fiindcă sunt ambalate frumos. Asta apărăm! Conspirația nu cere să înțelegi; cere să aderi. Îți oferă un text, o «dovadă», o «dezvăluire» și îți cere doar atât: să nu mai întrebi. Iar în clipa în care întrebarea este scoasă din joc, ura poate îmbrăca uniforma certitudinii. Iar de acolo până la crimă, sau genocid… Ce vreau să spun este că fără o igienă a verificării surselor, devenim personajele tragice ale unui roman de care nu suntem conștienți, repetând replici scrise de alții pentru a ne duce, pe toți, la pierzare. Eu cred că a citi istorie este primul pas spre luciditate, spre a înțelege înainte de a condamna împreună cu turma… În fine, ne este clar că lupta cu extremismul nu se duce doar cu indignare. Indignarea este necesară, dar trece. Ceea ce poate rămâne, însă, este educația, instituțiile care funcționează și legile care se aplică. Plus o toleranță zero pentru negare, pentru orice încercare de a transforma ura în normalitate. De ce? Pentru că știm, din istorie, unde duc concesiile făcute urii”, adaugă eurodeputatul.
În încheiere, Gheorghe Falcă subliniază că „cine nu cunoaște istoria ajunge să urască fiindcă nu are instrumentele să înțeleagă complexitatea lumii.”
„Nu cred că lumea noastră suferă de prea multă istorie. Cred, cu tărie, că suferă de prea puțină. Cine nu cunoaște istoria ajunge să urască fiindcă nu are instrumentele să înțeleagă complexitatea lumii. Iar ura este, în cele din urmă, soluția celor care nu mai vor, sau nu mai pot, să gândească”, conchide europarlamentarul.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Eurodeputatul Gabriela Firea solicită reglementarea accesului minorilor la rețelele sociale: Majoratul digital nu este un moft
Eurodeputatul Gabriela Firea a solicitat în Parlamentul European interzicerea accesului minorilor la rețele sociale până la vârsta de 13 ani, iar până la vârsta de 16 ani aceștia să aibă nevoie de acordul părinților.
În Comisia pentru Cultură și Educație din Parlamentul European, aceasta a adresat Comisiei Europene o întrebare referitoare la majoratul digital.
„Suntem foarte îngrijorați și preocupați de accesul copiilor, tinerilor, la rețelele sociale. Și în România, ca și în alte țări europene, se pune intens problema majoratului online, la ce vârstă poate să aibă acces un copil la rețelele sociale libere, unde au loc foarte multe dezinformări. Copiii, fetele, adolescentele, femeile să fie protejate de deepfake, de tot ce înseamnă dezinformare în online, dar și de agresiuni care se produc în mediul online. Majoratul digital nu este un moft, nu este o constrângere a drepturilor, ci o protecție necesară a copiilor noștri”, a subliniat europarlamentarul în interpelarea sa.
Gabriela Firea le-a dat colegilor europarlamentari un exemplu recent din România în care un primar din Giurgiu a hărțuit pe internet o fetiță de 13 ani.
„Un primar din țara noastră a încercat să aibă relații de natură sexuală cu o adolescentă. A transmis diferite fotografii nud, indecente. Toți își puneau întrebarea dacă această fetiță nu ar fi avut acces la acele rețele sociale prin intermediul cărora a fost abordată de către acel bărbat s-ar mai fi întâmplat această situație complet nefericită”, a relatat Gabriela Firea.
Eurodeputatul a evidențiat responsabilitatea adulților față de copii.
„Vedem cât de ușor devin copiii victime ale prădătorilor sexuali, indiferent de poziția lor în societate! Ca părinți, avem obligația să fim <<polițiștii>> mediului digital al copiilor noștri: instalarea de aplicații care limitează și blochează conținutul, să le permitem accesul controlat la rețele sociale, să ne asigurăm că vorbesc și acceptă cereri de la persoane pe care le cunosc în viața reală și să le vorbim despre faptul că un <<prieten>> online poate fi oricine în spatele tastaturii, inclusiv un agresor! Suntem datori față de copiii noștri!”, a mai spus Firea.
În context, aceasta a cerut aplicarea unei reguli „în România și în toate statele europene prin care accesul la rețele sociale să fie interzis până la vârsta de 13 ani, iar până la vârsta de 16 ani să fie necesar acordul părinţilor.”
La finalul anului trecut, Parlamentul European a adoptat un raport non-legislativ prin care își exprima profunda îngrijorare față de riscurile pentru sănătatea fizică și mintală cu care se confruntă minorii online. Deputații cer o protecție mai bună împotriva strategiilor manipulatoare care pot crește dependența și care afectează capacitatea minorilor de a se concentra și de a interacționa judicios cu conținutul online.
Pentru a ajuta părinții să gestioneze prezența digitală a copiilor lor și să asigure o participare online adecvată vârstei, Parlamentul a propus o limită de vârstă armonizată la nivel european de 16 ani pentru a accesa platformele de comunicare socială, serviciile de partajare a materialelor video și interlocutorii de IA. Minorii între 13 și 16 ani ar putea avea acces cu consimțământul părinților.
Eurodeputații au salutat eforturile depuse de Comisie pentru a dezvolta o aplicație UE de verificare a vârstei și portofelul UE pentru identitatea digitală (eID) și au insistat că mecanismele de verificare a vârstei trebuie să fie exacte și să protejeze viața privată a minorilor.
Potrivit eurodeputaților, aceste sisteme nu pot elimina responsabilitatea platformelor de a se asigura că produsele lor sunt sigure și adaptate vârstei din momentul conceperii.
ENERGIE
Eurodeputatul Virgil Popescu: Fără investiții, nu vom putea avea prețuri mici la energie. Prin proiectul Carmen, rețelele de transport și distribuție vor fi modernizate și digitalizate
Eurodeputatul Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, a declarat că, prin proiectul CARMEN, finanțat cu aproximativ 104 milioane de euro, rețelele de transport și distribuție vor fi modernizate și digitalizate, pentru a crește eficiența și a permite fluxuri sigure de energie electrică din surse regenerabile.
„Peste 100 milioane de EURO pentru un proiect de rețele inteligente între România și Bulgaria! Banii alocați fac parte din cei aproape 650 de milioane euro acordați de Comisia Europeană, sub formă de granturi prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE), pentru finanțarea a 14 proiecte transfrontaliere de infrastructură energetică”, a scris Virgil Popescu, pe Facebook.
Potrivit eurodeputatului, rețelele inteligente contribuie la integrarea energiei verzi și la creșterea interconectivității în regiunea ESE
„Aceasta este a doua cerere de propuneri din cadrul primei liste PIC/PMI. Așa cum am subliniat și ieri, în cadrul dezbaterii cu comisarul pentru Energie, Dan Jørgensen, fără investiții nu vom putea avea prețuri mici la energie”, a subliniat Virgil Popescu.
Comisia Europeană va aloca aproape 650 de milioane de euro sub formă de granturi din Mecanismul pentru interconectarea Europei (CEF) pentru a contribui la finanțarea a 14 proiecte transfrontaliere de infrastructură energetică.
Aceste proiecte vor juca un rol esențial în consolidarea securității energetice a UE, sporind integrarea energiei din surse regenerabile și, prin urmare, competitivitatea Europei.
Unul dintre cele 14 proiecte care vor beneficia de finanțare prin acest mecanism este Carmen, care are drept obiectiv modernizarea infrastructurii electrice existente pentru a reflecta standardele rețelei electrice inteligente în cadrul rețelelor de distribuție și transport din România și Bulgaria.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Televiziunea publică din Polonia a lansat o versiune în limba română a programului de ştiri, destinată publicului din Republica Moldova
Victor Negrescu: Protejarea copiilor online nu se rezumă la interdicții. PE propune un set amplu de măsuri pentru consolidarea siguranței digitale, responsabilitatea platformelor și educație digitală
László Borbély anunță o inițiativă comună a Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă și a Camerei de Comerț și Industrie România – Marea Britanie: Forumul Diasporei pentru Dezvoltare Durabilă, un demers cu miză strategică națională
Raport BEI: Anul 2025 a marcat un moment de referință pentru Grupul BEI, care a atins un nivel istoric de 100 miliarde de euro în finanțări noi
Spania va interzice rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani. Sanchez: Îi vom proteja de Vestul Sălbatic digital
Președinții Parlamentelor din țările baltice spun „într-o singură voce că viitorul” R. Moldova este în UE. Alexandru Munteanu: Ne leagă aceeași memorie a trecutului sovietic dureros, dar și aceeași alegere curajoasă
Donald Trump spune că SUA ar putea avea „vești bune” cu privire la eforturile de a pune capăt războiului rus din Ucraina
Autoritățile franceze au percheziționat birourile din Franța ale platformei X, în cadrul unei anchete penale privind instrumentul de inteligență artificială Grok
AmCham România, vizită de lucru la Washington, pentru întărirea poziției României ca partener economic și strategic de încredere al SUA
Merz temperează ideea reluată de Weber privind funcția de președinte al UE: O modificare de tratat într-o UE cu 27 de state este o sarcină destul de dificilă
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Ministerul Muncii și Banca Mondială facilitează dialogul regional privind reformele în serviciile sociale. Florin Manole: Dacă vrem servicii sociale care să conteze, trebuie să ieșim din zona de confort
Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare”
Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă
Oana Țoiu: România și R. Moldova au cel mai puternic parteneriat diplomatic. Interesele țărilor noastre nu sunt doar aliniate, ci îndeplinite cu succes atâta timp cât le urmărim împreună
Rubio: SUA nu încearcă să impună un acord de pace între Ucraina și Rusia, ci să înțeleagă ce este dispusă fiecare parte să accepte și să ofere pentru a ajunge la o soluție negociată
Comisia Europeană prezintă două soluții pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei în perioada 2026-2027: împrumuturi UE și utilizarea activelor rusești înghețate pentru un împrumut pentru reparații
Industria de apărare din România face apel la un cadru legislativ modern, predictibil și capabil să susțină producția locală, lanțurile de furnizori și transferul de tehnologie
Șeful Biroului Grupului BEI în România prezintă instrumentele de finanțare ale Băncii Europene de Investiții pentru sectorul securității și apărării: Ambițiile noastre în acest domeniu s-au mărit considerabil
MAI câștigă o poziție de top în cadrul Frontex. Cătălin Predoiu: Este un succes important, obținut în condiții de concurență acerbă între țările europene
Trending
-
ROMÂNIA4 days ago
INCAS a obținut certificarea de Organizație de Proiectare din partea Ministerului Apărării Naționale
-
REPUBLICA MOLDOVA7 days ago
Unirea R. Moldova cu România, în plenul Consiliului Europei. Cum a răspuns Maia Sandu unui parlamentar francez: “Nu vrem să cădem din nou sub ocupația Rusiei”
-
ROMÂNIA3 days ago
Schimbare în CSAT: Generalul Mihai Șomordolea, trecut în rezervă de Nicușor Dan. Generalul Sorin Cîrstea, numit consilier de stat și secretar al Consiliului
-
ROMÂNIA2 days ago
Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior are o nouă conducere. Daniel Constantin, numit președinte
-
NATO1 week ago
România găzduiește cel mai mare exercițiu interoperabil al artileriei Forțelor Terestre SUA în Europa, exersând “Linia de descurajare a Flancului Estic” și planurile de apărare NATO