Victor Negrescu: România are nevoie de un buget european puternic, care să susțină investițiile, agricultura, dezvoltarea regiunilor și creșterea nivelului de trai

Victor Negrescu a prezentat trei priorități pe care le-a susținut în ceea ce privește viitorul buget european:

Protejarea fondurilor pentru dezvoltarea regiunilor și pentru agricultură, inclusiv asigurarea unor condiții echitabile pentru fermierii români.

Finanțare adecvată pentru competitivitate, securitate, sănătate și educație, fără a sacrifica politicile care au contribuit la dezvoltarea României.

Identificarea unor noi resurse europene și un acord între statele membre care să nu reducă ambițiile Uniunii Europene.

„Susțin eforturile președintelui Consiliului European, António Costa, de a apropia pozițiile statelor membre și organizarea unui Consiliu European extraordinar dedicat viitorului buget. Dar avem nevoie de decizii, nu doar de noi reuniuni. Parlamentul European trebuie să aibă un rol central în aceste negocieri. Am transmis clar că nu putem accepta un buget care reduce capacitatea Europei de a răspunde nevoilor cetățenilor”, a adăugat acesta.

În finalul mesajului său, Victor Negrescu a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Armatei Române, subliniind importanța securității, solidarității și responsabilității față de țară și le-a mulțumit militarilor români pentru curajul, profesionalismul și sacrificiile lor.

„Respectul pentru cei care ne apără trebuie să se reflecte și în decizii concrete, inclusiv în investiții europene pentru securitate și apărare, protejarea frontierelor și consolidarea siguranței la Marea Neagră. România trebuie să fie bine pregătită și să își apere interesele în aceste negocieri. Deciziile luate acum vor influența investițiile, securitatea și dezvoltarea țării noastre pentru mulți ani”, a conchis eurodeputatul.