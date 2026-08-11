Victor Negrescu: România trebuie să solicite de urgență o reuniune extraordinară a miniștrilor energiei din UE. Avem nevoie de soluții concrete pentru protejarea cetățenilor și a economiei

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, solicită Guvernului României să ceară convocarea de urgență a unei reuniuni extraordinare a miniștrilor energiei din Uniunea Europeană, pentru identificarea unor soluții comune la actualele probleme din sectorul energetic.

„Situația energetică prin care trecem nu mai poate fi tratată doar la nivel național. Avem nevoie de coordonare și solidaritate europeană și de soluții concrete pentru protejarea cetățenilor și a economiei”, a transmis eurodeputatul într-o postare pe Facebook.

Victor Negrescu a invocat capacitatea Uniunii Europene de a reacționa rapid în împrejurări excepționale, oferind ca exemplu reuniunea de urgență a miniștrilor de interne, organizată recent pentru analizarea crizei migrației din Ceuta și coordonarea răspunsului statelor membre.

„Același lucru trebuie făcut acum în domeniul energiei”, a subliniat acesta.

Vicepreședintele PE a amintit că a solicitat recent Comisiei Europene activarea mecanismelor de alertă și coordonare prevăzute de Regulamentul (UE) 2019/941 privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice. Ulterior, Ministerul Energiei a transmis Comisiei Europene și autorităților competente din celelalte state membre o alertă timpurie în contextul secetei hidrologice severe și al nivelului foarte scăzut al Dunării.

Potrivit lui Negrescu, o reuniune extraordinară a miniștrilor energiei ar trebui să ofere României posibilitatea de a discuta cu statele membre și cu reprezentanții Comisiei Europene despre:

identificarea rapidă a unor surse alternative de energie și extinderea capacităților de stocare disponibile pentru situații de urgență;

utilizarea mai flexibilă a fondurilor europene existente, pentru ca acestea să poată finanța rapid măsuri destinate securității energetice;

acordarea unor derogări și flexibilități temporare de la anumite prevederi europene privind energia și decarbonizarea, strict pe durata situației de urgență;

introducerea unor măsuri compensatorii finanțate din fonduri europene pentru industriile și companiile afectate;

consolidarea coordonării europene pentru mobilizarea capacităților energetice disponibile, transferul de expertiză și prevenirea unor dezechilibre majore în regiune.

„România nu trebuie să aștepte agravarea situației pentru a solicita sprijin european. Avem instrumente europene. Avem precedente de coordonare rapidă în situații excepționale. Trebuie să le folosim acum”, a afirmat Victor Negrescu.

În opinia sa, Guvernul trebuie să pregătească eventuala reuniune cu un mandat clar, centrat pe protejarea populației, a companiilor și a securității energetice a României.