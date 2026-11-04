Victor Negrescu: România trebuie să transforme schimbarea politică de la Washington în oportunități concrete pentru securitatea, economia și influența internațională

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a transmis miercuri că România trebuie să își consolideze relațiile atât cu democrații, cât și cu republicanii, după ce alegerile americane de la jumătatea mandatului au schimbat majoritățile din Congres. Europarlamentarul a subliniat că rezultatul are implicații pentru securitatea europeană, prezența militară americană pe Flancul Estic și relațiile economice transatlantice.

Democrații au câștigat controlul Senatului și al Camerei Reprezentanților în scrutinul din 3 noiembrie, punând capăt perioadei în care republicanii dețineau atât președinția, cât și majoritatea în Congres. Noul Congres își va prelua atribuțiile în ianuarie, iar majoritățile democrate vor putea exercita un control mai puternic asupra administrației Trump și vor avea un rol decisiv în negocierile legislative și bugetare.

„România trebuie să lucreze eficient atât cu democrații, cât și cu republicanii. Parteneriatul strategic cu Statele Unite trebuie să rămână deasupra ciclurilor electorale”, a scris Negrescu pe Facebook.

Acesta a explicat că noul raport de forțe va influența adoptarea legislației, aprobarea bugetelor federale și confirmarea unor numiri importante de către Senat. Schimbările vor viza și conducerea comisiilor parlamentare responsabile de politica externă, apărare și finanțare.

„Pentru România, miza este mai mare decât pare la prima vedere. Vorbim despre finanțarea securității europene, prezența militară americană, sprijinul pentru Flancul Estic, securitatea Mării Negre și relațiile comerciale dintre Statele Unite și Uniunea Europeană”, a afirmat europarlamentarul.

Membru al Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Statele Unite, Negrescu a susținut că influența politică la Washington se construiește prin contacte constante cu ambele partide, cu membrii Congresului, cu administrația federală și cu reprezentanții statelor americane.

În acest context, el a criticat abordările excesiv de partizane ale unor politicieni și comentatori din România.

„Din păcate, la București, unii politicieni și comentatori politici au fost mult prea partizani și au ignorat nevoia unei abordări echilibrate. Văd deja cum unii dintre cei care se declarau republicani convinși până ieri își schimbă brusc discursul la televizor și se laudă cu relații în tabăra democrată pe care nu le-au avut niciodată”, a declarat Negrescu.

Pentru diplomația românească, schimbarea majorităților presupune identificarea unor noi interlocutori și consolidarea cooperării politice și instituționale, a arătat acesta.

Negrescu a evidențiat și importanța temelor economice și sociale în opțiunile alegătorilor americani, amintind preocupările privind costul vieții, prețurile și siguranța economică. În opinia sa, aceleași teme sunt relevante pentru europeni și pentru români și au contribuit anterior la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă.

„Schimbarea politică de la Washington nu trebuie doar observată de la București sau Bruxelles. Trebuie înțeleasă și transformată în oportunități concrete pentru securitatea, economia și influența internațională a României”, a conchis vicepreședintele Parlamentului European.