Victor Negrescu solicită deschiderea negocierilor pe clustere pentru aderarea R. Moldova la UE: Alegerile din Ungaria oferă o nouă fereastră de oportunitate

Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, solicită deschiderea negocierilor pe clustere pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în contextul rezultatelor alegerilor parlamentare din Ungaria, în urma cărora Viktor Orbán a fost înlăturat de la conducere după 16 ani de mandat în fruntea Guvernului.

Astfel, în calitate de vicepreședinte al Parlamentului European responsabil de relația cu Republica Moldova, Victor Negrescu a transmis o scrisoare către președintele Consiliului European, António Costa, pentru a solicita deschiderea negocierilor pe clustere pentru aderarea Republicii Moldova.

„Alegerile din Ungaria oferă o nouă fereastră de oportunitate pentru această decizie întârziată prea mult de regula unanimității și de opoziția guvernului anti-european și pro-rus de la Budapesta. Decizia Consiliului European ar putea fi luată la prima reuniune formală din iunie sau poate fi agreată de îndată la nivel de ambasadori”, a informat eurodeputatul social-democrat într-o postare pe pagina oficială de Facebook.

Potrivit acestuia, Republica Moldova a făcut progrese reale și a demonstrat că își asumă drumul european: „Începerea negocierilor pe clustere ar oferi un nou imbold reformelor necesare și ar consolida inclusiv colaborarea cu România. Este momentul ca Uniunea Europeană să confirme acest parcurs printr-o decizie clară”, a mai adăugat Victor Negrescu.

Reamintim că în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European din luna martie, a fost adoptat un raport privind Strategia de Extindere a Uniunii Europene, prin care Republica Moldova a fost felicitată pentru că a avansat mult pe calea aderării la UE. Prin acest raport, deputații europeni au reafirmat că extinderea este un răspuns strategic la evoluția realității geopolitice și o investiție vitală în securitatea și stabilitatea UE. Raportul a fost adoptat cu 385 de voturi pentru, 147 împotrivă și 98 abțineri.

Parlamentul European solicită statelor membre să "elimine orice obstacol" privind extinderea UE. R. Moldova, felicitată de PE pentru evoluția în procesul de aderare la blocul comunitar

Comisia Europeană: UE nu se confruntă cu deficit de kerosen, dar ar putea apărea probleme legate de aprovizionare în viitorul apropiat
Comisia Europeană: UE nu se confruntă cu deficit de kerosen, dar ar putea apărea probleme legate de aprovizionare în viitorul apropiat
Ucraina și Germania accelerează producția de drone prin inițiativa „Build with Ukraine"
Ucraina și Germania accelerează producția de drone prin inițiativa „Build with Ukraine”
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

