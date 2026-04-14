Victor Negrescu solicită deschiderea negocierilor pe clustere pentru aderarea R. Moldova la UE: Alegerile din Ungaria oferă o nouă fereastră de oportunitate

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, solicită deschiderea negocierilor pe clustere pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în contextul rezultatelor alegerilor parlamentare din Ungaria, în urma cărora Viktor Orbán a fost înlăturat de la conducere după 16 ani de mandat în fruntea Guvernului.

Astfel, în calitate de vicepreședinte al Parlamentului European responsabil de relația cu Republica Moldova, Victor Negrescu a transmis o scrisoare către președintele Consiliului European, António Costa, pentru a solicita deschiderea negocierilor pe clustere pentru aderarea Republicii Moldova.

„Alegerile din Ungaria oferă o nouă fereastră de oportunitate pentru această decizie întârziată prea mult de regula unanimității și de opoziția guvernului anti-european și pro-rus de la Budapesta. Decizia Consiliului European ar putea fi luată la prima reuniune formală din iunie sau poate fi agreată de îndată la nivel de ambasadori”, a informat eurodeputatul social-democrat într-o postare pe pagina oficială de Facebook.

Potrivit acestuia, Republica Moldova a făcut progrese reale și a demonstrat că își asumă drumul european: „Începerea negocierilor pe clustere ar oferi un nou imbold reformelor necesare și ar consolida inclusiv colaborarea cu România. Este momentul ca Uniunea Europeană să confirme acest parcurs printr-o decizie clară”, a mai adăugat Victor Negrescu.

Reamintim că în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European din luna martie, a fost adoptat un raport privind Strategia de Extindere a Uniunii Europene, prin care Republica Moldova a fost felicitată pentru că a avansat mult pe calea aderării la UE. Prin acest raport, deputații europeni au reafirmat că extinderea este un răspuns strategic la evoluția realității geopolitice și o investiție vitală în securitatea și stabilitatea UE. Raportul a fost adoptat cu 385 de voturi pentru, 147 împotrivă și 98 abțineri.

