Victor Negrescu solicită o acțiune coordonată la nivelul UE pentru stabilizarea pieței energiei și protejarea puterii de cumpărare

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu (PSD, S&D), a avertizat joi, în plenul Parlamentului European, că escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu se resimte deja în facturile și costurile de trai ale europenilor, solicitând instituțiilor europene măsuri coordonate pentru stabilizarea pieței energiei și protejarea puterii de cumpărare.

„Mă adresez astăzi dumneavoastră în numele a milioane de români care în doar câteva zile au văzut creșteri de prețuri la energie atât de mari, încât se tem că nu-și vor mai putea plăti facturile sau să facă plinul la mașină. Conflictul din Orientul Mijlociu se resimte deja în viața europenilor”, a atenționat eurodeputatul.

Acesta a subliniat că cetățenii se așteaptă ca Uniunea Europeană să reacționeze rapid pentru a limita impactul creșterii prețurilor, întrucât energia nu este doar o problemă economică, ci una care afectează direct stabilitatea socială și competitivitatea economică.

„Oamenii se așteaptă ca Europa să reacționeze și să-i protejeze, pentru că energia nu este doar un sector economic. Atunci când energia devine prea scumpă, industria își pierde competitivitatea, fermierii sunt afectați, securitatea și rezidența noastră sunt amenințate, iar puterea de cumpărare a oamenilor scade”, a spus Negrescu.

În acest context, eurodeputatul a cerut Consiliului Uniunii Europene și Comisiei Europene să vină cu o acțiune coordonată la nivel european pentru stabilizarea pieței energiei.

„Solicit Consiliului și Comisiei Europene să propună o acțiune coordonată pentru stabilizarea pieței energiei și protejarea puterii de cumpărare. Folosirea stocurilor, mecanisme de sprijin din fondurile de rezervă sau finanțări alternative și combaterea speculei la nivel european sunt soluții ce pot fi adoptate rapid, pentru că energia accesibilă înseamnă protejarea cetățenilor și a economiei europene”, a transmis acesta.

Apelul vine în contextul în care volatilitatea prețurilor la energie rămâne o preocupare majoră la nivel european, pe fondul tensiunilor geopolitice și al riscurilor pentru lanțurile de aprovizionare, cu impact direct asupra costurilor suportate de gospodării și companii.

Potrivit unui document intern transmis Comisiei Europene luni, 9 martie, liderii din statele membre au cerut revizuirea structurii prețurilor la electricitate pentru gospodării și industrie și prezentarea de urgență a unor măsuri concrete pentru reducerea costurilor energiei pe termen scurt. Cererea ar urma să fie avansată săptămâna viitoare la Bruxelles, cu ocazia summitului Consiliului European programat înainte de declanșarea conflictului din Iran, ale cărui urmări sunt unele globale și multisectoriale.

Ulterior, într-un interviu acordat Euronews, comisarul pentru energie, Dan Jørgensen, a indicat că Executivul european poate acționa în mai multe direcții pentru a reduce creșterea prețurilor la energie electrică și gaze naturale ca urmare a instabilității din Orientul Mijlociu, însă recomandarea este ca țările din UE să reducă taxele pe energie electrică, fiind modalitatea cea mai rapidă de a reduce facturile gospodăriilor și de a susține competitivitatea industriei. Potrivit oficialului european, o astfel de decizie poate fi implementată pe termen scurt și nu depinde de procesul decizional de la Bruxelles.