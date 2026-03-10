Victor Negrescu solicită o alocare de minim 25 mld. euro pentru locuințe accesibile în viitorul CFM: O Europa socială înseamnă și dreptul real la o locuință decentă

Corespondență din Strasbourg – Zaim Diana

Europarlamentarul social-democrat, Victor Negrescu, prezent în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg, a luat cuvântul în plenul Legislativului privind raportul Parlamentului European pentru criza locuințelor, context în care a făcut apel la Europa să trateze această problemă cu „acea seriozitate cu care tratează marile provocări”.

„Criza locuințelor este astăzi una dintre cele mai mari provocări sociale din Europa. Pentru milioane de europeni, inclusiv pentru mulți români, accesul la o locuință decentă devine din ce în ce mai dificil. Prețurile locuințelor la nivel european au crescut în medie cu 50% din 2010 până în prezent. Mulți tineri, multe familii plătesc chirii sau rate care apasă tot mai mult asupra veniturilor lor”, a semnalat vicepreședintele Parlamentului European în discursul său.

Victor Negrescu a depus un amendament prin care solicită o alocare clară, de cel puțin 25 de miliarde de euro pentru locuințe accesibile în viitorul buget european pe termen lung: „O Europa socială înseamnă și dreptul real la o locuință decentă.”

De asemenea, social-democrații susțin că este necesară mobilizarea fondurilor europene pentru construirea și renovarea locuințelor accesibile și solicită mai multă transparență și reguli care să limiteze specula imobiliară.

Deputații europeni votează astăzi, 10 martie, raportul Parlamentului European privid criza locuințelor.