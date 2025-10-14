Victor Negrescu va candida la una dintre funcțiile de prim-vicepreședinte al PSD: Congresul PSD, dedicat reunificării, reconstrucției și identității, conturează un proiect social-democrat pentru România

România are nevoie, astăzi, de mai mult curaj din partea clasei politice, de profesionalism, dar și de disponibilitate pentru un dialog real cu cetățenii, a transmis marți eurodeputatul social-democrat Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European. El și-a anunțat totodată candidatura pentru una dintre cele cinci funcții de prim-vicepreședinte al Partidului Social Democrat.

Victor Negrescu a subliniat că nu mai există lideri providențiali și nici monopolul adevărului, ci contează echipele puternice și arta de a asculta nevoile societății pentru a rămâne unită și puternică. „Doar împreună putem construi viitorul”, a scris acesta, pe Facebook.

„După o reflecție amplă și multe discuții cu colegii mei, am decis să fac încă un pas în față și să îmi asum și mai multe responsabilități, alăturându-mă echipei conduse de Sorin Grindeanu, candidând pentru una dintre cele cinci funcții de prim-vicepreședinte al Partidului Social Democrat. Ne cunoaștem de multă vreme și apreciez atât rezultatele sale la transporturi cât și faptul că acceptă opinii diferite. Amândoi nu am ezitat de-a lungul timpului să tragem semnale de alarmă și să ne asumăm când au fost luate decizii greșite. Experiența sa ajuta partidul în aceste momente”, a precizat Negrescu.

Victor Negrescu a explicat că acest Congres al Partidului Social Democrat, care va avea loc pe 7 noiembrie, nu este despre persoane, ci despre o viziune comună și un proiect social-democrat pentru România, pe care îl conturează în trei direcții principale:

„un Congres al reunificării , în care îi aducem pe toți colegii într-o echipă unită, echipa PSD. Atunci când am fost uniți, am avut un impact mai mare și am reușit să rezistăm atacurilor destinate să divizeze acest partid. Adversarii noștri politici sunt în afara partidului;

un Congres al reconstrucției , prin care pornim un mare șantier pentru modernizarea partidului. Structurile interne trebuie relansate iar partidul trebuie să producă soluții și politici publice noi;

un Congres al identității, în care afirmăm cu tărie cine suntem și pentru ce luptăm. Membrii și simpatizanții noștri trebuie să aibă încredere că luptăm împreună pentru același crez”, a detaliat Victor Negrescu.

De asemenea, eurodeputatul a subliniat că, între extremism și austeritatea dreptei, locul PSD este clar: „un partid de centru-stânga modern, pro-occidental, dar profund atașat valorilor naționale. Un partid care gândește european, dar simte românește, promotor al echității sociale, al solidarității și al valorilor democratice.”

El a mai spus că implicarea lui Claudiu Manda în funcția de secretar general îi oferă încrederea că partidul se va organiza mai bine într-un nou context politic plin de provocări.

„Totodată, mă bucur să văd și alți colegi cu experiență sau din generația mea, mulți cu personalități puternice, care își vor asuma mai multe responsabilități. Nu gândim toți la fel, dar dezbaterile interne pot ajuta partidul. Rămân consecvent ideilor și valorilor mele social-democrate”, a adăugat Negrescu.

Acesta a punctat faptul că, în ciuda tuturor dificultăților și a unei coaliții cu trei partide de dreapta, PSD a demonstrat că poate aduce „un plus de echilibru în actul de guvernare”.

„Da, sunt costuri politice. Dar imaginați-vă ce ar fi fost dacă PSD era în opoziție. Nu exista nicio frână la politicile austerității. Astăzi, reușim, prin argumente, să întoarcem volanul acestei guvernări în direcția corectă. Provocările vor continua. Dar dacă rămânem uniți, profesioniști și ancorați în valorile noastre, vom câștiga nu doar în alegeri ci încrederea oamenilor. Congresul nu e un scop în sine. Este un nou capitol pentru echipa PSD. Pentru o Românie echilibrată, puternică și solidară”, a concluzionat Victor Negrescu.