Victor Negrescu, vicepreședinte al PE responsabil pentru relația cu R. Moldova, prezintă trei motive care „subliniază fără echivoc importanța strategică” a parteneriatului România-R. Moldova

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, responsabil pentru relația instituției cu Republica Moldova, prezintă „trei motive care subliniază fără echivoc importanța strategică” a parteneriatului pe care România îl are cu țara vecină, într-un mesaj publicat cu ocazia celebrării a 34 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova.

„Sunt deseori întrebat, în calitate de vicepreședinte al Parlamentului European responsabil de relația cu Republica Moldova, de ce este acest stat atât de important pentru România”, a mărturisit Negrescu, prezentând cele trei motive care arată importanța strategică a parteneriatului România-R. Moldova.

Primul dintre acestea este „legătura istorică, culturală și lingvistică care trebuie întărită”, evidențiază Negrescu, în contextul în care „aproape 1 milion de cetățeni moldoveni au cetățenia română, reprezentând circa 1/3 din întreaga populație”.

„A fi patriot înseamnă să înțelegi că pentru orice român din lume avem o responsabilitate”, a mai arătat eurodeputatul.

Cel de-al doilea motiv este dat de dimensiunea economică dintre România și Republica Moldova.

„România este principalul partener economic al Republicii Moldova. Țara noastră are investiții consistente în Republica Moldova, unele de importanță strategică. Împreună ne putem dezvolta mai bine. Expertiza românească în accesarea fondurilor europene poate fi transferată ușor și pot apărea companii româno-moldovenești care utilizează eficient fondurile UE disponibile și peste Prut”, a continuat vicepreședintele Parlamentului European.

Ultimul dintre motive ține de aspectele geostrategice.

„România nu își poate permite ca la frontierele sale să aibă un stat fragil ce poate reprezenta un risc de securitate în contextul conflictului cu Federația Rusă. Acest lucru afectează direct investițiile din regiunea de Nord-Est și reprezintă o presiune pentru flancul de Est al NATO și al UE”, a mai arătat europarlamentarul.

Victor Negrescu a reliefat „oportunitatea de neratat” pe care o are Republica Moldova, făcând referire la alegerile parlamentare din 28 septembrie.

„Republica Moldova trece astăzi prin cel mai bun moment al său din punct de vedere al reputației sale și are în fața sa o oportunitate de neratat. Orice ambiguitate sau reducere a eforturilor privind aderarea reprezintă un risc. Scenariul Georgia este posibil dacă lucrurile nu sunt gestionate corespunzător. Democratic și doar prin alegeri libere cetățenii Republicii Moldova își vor alege viitorul”, a mai spus vicepreședintele Parlamentului European.

Cu prilejul celor 34 de ani de independență ai Republicii Moldova, eurodeputatul a amintit că Parlamentarul European rămâne „un partener și un susținător ferm al parcursului european al acestui stat”.

În context, Victor Negrescu a reiterat că „legislativul european va adopta în prima sesiune din septembrie o rezoluție prin care va sublinia importanța valorificării eforturilor făcute de Republica Moldova, va reitera suportul pentru toate mecanismele de sprijin oferite fraților noștri de peste Prut și va condamna cu fermitate ingerințele forțelor pro-ruse”.

„Alegerile din septembrie sunt decisive, iar începerea rapidă a negocierilor pe capitolele de aderare este esențială”, a conchis vicepreședintele Parlamentului European.

Mesaje de felicitare pentru Republica Moldova au venit și din partea liderilor instituțiilor Uniunii Europene.

Republica Moldova sărbătorește Ziua Independenței, moment care marchează 34 de ani de la adoptarea Declarației de Independență față de Uniunea Sovietică.