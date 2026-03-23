Victor Negrescu: Victoria social-democraților în Franța, un semnal clar împotriva extremismului și o confirmare a unei direcții europene echilibrate

S&D
Autor: Diana Zaim
de citit in1 min.
© European Union 2026 - Source : EP

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, salută rezultatul alegerilor locale din Franța, care arată „o social-democrație modernă, echilibrată și orientată spre viitor” și care „poate câștiga încrederea oamenilor”.

„Un semnal bun pentru familia social-democrată europeană. Este, în același timp, un semnal clar împotriva extremismului și a discursului care divizează. În fața unor alegeri despre soluții și oameni capabili, extremiștii s-au lovit de votul cetățenilor”, a transmis social-democratul într-un mesaj postat pe pagina de Facebook.


Potrivit rezultatelor, alegerile municipale din Franța confirmă menținerea influenței social-democraților în marile centre urbane, oferindu-le un avantaj simbolic înaintea alegerilor prezidențiale din 2027. Victoria social-democrațiilor, Emmanuel Grégoire la Paris și Benoît Payan la Marsilia, consolidează controlul stângii asupra unor orașe-cheie și transmite un semnal de stabilitate și mobilizare a electoratului progresist, în ciuda unui context politic fragmentat.

„Victoria obținută la Paris confirmă această direcție. Îl salut pe viitorul primar, Emmanuel Grégoire, pentru încrederea primită și pentru responsabilitatea pe care o are de acum înainte. Ca fost militant al Partidului Socialist din Franța, nu pot decât să mă bucur de această victorie. Europa are nevoie de soluții, de echilibru și de lideri care construiesc, nu care distrug. Iar acest vot transmite exact acest mesaj. Un semn bun. Pentru Franța. Pentru Europa”, a mai adăugat Victor Negrescu.

Ultimele Articole

Din aceeași categorie

Articolul precedent
ICI București a primit vizita adjunctului ministrului justiției din Georgia. Discuțiile au vizat oportunitățile de colaborare România-Georgia pentru dezvoltarea unor ecosisteme digitale moderne
Articolul următor
IEA avertizează: Războiul din Orientul Mijlociu ar putea declanșa cea mai gravă criză energetică din ultimele decenii
Diana Zaim este foto jurnalist, câștigătoare a Premiul Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana urmează în prezent programul de master ”Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. Pasionată de promovarea valorilor europene, Diana este parte a comunității Model European Union, cea mai amplă simulare la nivel european a procesului decizional din cadrul Uniunii Europene.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Articole Populare