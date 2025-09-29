Victoria forțelor pro-europene în Republica Moldova este un semnal puternic pentru aderarea la UE, subliniază vicepreședintele PE Victor Negrescu

Victoria forțelor pro-europene în Republica Moldova este un semnal puternic pentru aderarea la Uniunea Europeană, a transmis luni vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.

„Consiliu trebuie să aprobe de îndată începerea negocierilor pe capitole. Cetățenii moldoveni au transmis un mesaj clar: își doresc un viitor european. Rezultatele arată că, în pofida provocărilor și a campaniilor de manipulare realizate cu scopul de a destabiliza procesul electoral, forțele pro-europene au ieșit învingătoare”, a scris Victor Negrescu, pe Facebook.

Victor Negrescu a subliniat că victoria din Republica Moldova reprezintă o confirmare a valorilor fundamentale: democrație, stat de drept, transparență și solidaritate europeană. El a remarcat că Republica Moldova și, în mod special, președinta Maia Sandu, au oferit lumii occidentale „o lecție de democrație și reziliență”.

„Dar această reușită vine și cu responsabilități: este momentul să se livreze reforme, să se consolideze instituțiile și să se demonstreze că Europa nu este doar un ideal, ci un proiect concret, cu rezultate palpabile pentru cetățeni”, a adăugat acesta.

Victor Negrescu a precizat că, în calitate de vicepreședinte al Parlamentului European responsabil de relația cu Republica Moldova, le va asigura autorităților de la Chișinău tot sprijinul legislativului european.

„Europa și România câștigă, iar Republica Moldova se îndreaptă spre un viitor comun cu Uniunea Europeană. Până la sfârșitul anului 2028 se pot finaliza negocierile de aderare la Uniunea Europeană”, a conchis Victor Negrescu.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, au salutat luni victoria detașată și convingătoare a partidului pro-european al președintei Maia Sandu la alegerile legislative din Republica Moldova, considerate cele mai importante din istoria țării pe fondul unui parcurs asumat către integrarea în UE și încercărilor Rusiei de a destabiliza țara și Europa.

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) al președintei Maia Sandu a câștigat în mod convingător și detașat alegerile parlamentare din Republica Moldova, depășind pragul de 50% și urmând a avea majoritate în Legislativul de la Chișinău.

Potrivit rezultatelor preliminare, după centralizarea a 99,91% din procesele-verbale, PAS ar urma să dețină 55 de mandate în viitorul Parlament (101 membri) – suficient pentru a guverna singur. Față de scrutinul din 2021, când PAS a obținut 774.753 de voturi, formațiunea a înregistrat în 2025, o creștere de peste 15.000 de voturi. Au votat Pentru PAS aproximativ 791.000 de cetățeni.