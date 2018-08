Victoria solidarității europene împotriva populismului: La trei ani de la fenomenul „Grexit”, UE anunță încheierea programului de asistență financiară care a salvat economia Greciei

Grecia își încheie astăzi programul de asistență financiară derulat prin intermediul Mecanismului European de Stabilitate, plan pe care a trebuit să-l respecte din anul 2010 când economia elenă a intrat în colaps ca urmare a crizei financiare de la finalul primului deceniu al acestui secol.

”Ați reușit! Felicitări Greciei și poporului său pentru încheierea programului de asistență financiară. Cu eforturi uriașe și cu solidaritate europeană ați ajuns în această zi”, a scris președintele Consiliului European, Donald Tusk.

You did it! Congratulations to Greece and its people on ending the programme of financial assistance. With huge efforts and European solidarity you seized the day.

— Donald Tusk (@eucopresident) August 20, 2018