CONSILIUL EUROPEAN
“Victoria zdrobitoare” a partidului Maiei Sandu, ovaționată de liderii europeni reuniți la Copenhaga: “Este o victorie a libertății moldovenilor și a Europei noastre”
Victoria convingătoare a Partidului Acțiune și Solidaritate al președintei Maia Sandu la alegerile legislative din Republica Moldova a fost aplaudată la scenă deschisă de liderii europeni reuniți joi, la Copenhaga, la summitul Comunității Politice Europene.
Vorbind în deschiderea reuniunii, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a evocat o victorie zdrobitoare a forțelor democratice și europene, subliniind că aceasta reprezintă și o victorie “a Europei noastre”.
“Mai întâi, vreau să o felicit pe Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, pentru victoria zdrobitoare pe care forțele democratice și pro-europene au obținut-o duminica trecută în Moldova. Această victorie nu este doar o victorie a Moldovei, este o victorie a democrației, care și-a demonstrat capacitatea de a rezista manevrelor de ingerință ale forțelor străine, și o victorie a libertății moldovenilor de a spune că vor să își aleagă și pot să își aleagă destinul. Și este, de asemenea, o victorie a Europei noastre, pentru că alegerea a fost foarte clară în direcția europeană a Moldovei”, a afirmat Costa, potrivit unui video difuzat pe Facebook pe consilierul președintei Maia Sandu, Igor Zaharov.
Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova au fost chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului, într-un scrutin considerat istoric și cel mai important de la dobândirea independenței țării deoarece miza scrutinului este una geopolitică, vizând menținerea Republicii Moldova pe calea europeană sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.
Rezultatele alegerilor au fost salutate de majoritatea liderilor occidentali, între care liderii instituțiilor europene – președintele Consiliului European, Antonio Costa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola -, președintele francez Emmanuel Macron, de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele român Nicușor Dan, premierul român Ilie Bolojan și premierul polonez Donald Tusk.
Votul la alegerile parlamentare este un mandat puternic pentru procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a transmis și președinta Maia Sandu, în cadrul unei conferințe de presă, subliniind că cea mai scurtă cale către pace, libertate și siguranță este calea europeană.
CONSILIUL EUROPEAN
Nicușor Dan prezintă raportul influenței ruse în alegerile din România la summitul Comunității Politice Europene: “Acum avem răspunsuri”
Președintele Nicușor Dan a reafirmat joi, la sosirea la summitul Comunității Politice Europene, că raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de la sfârșitul anului trecut întocmit de Parchetul General va fi prezentat în plenul reuniunii.
“Azi o să fie o reuniune a statelor europene – în Uniune sau nu -, cu o adunare plenară, și în cadrul ei mai multe discuții. Una pe Republica Moldova imediat după alegeri, una pe droguri, și una pe dezinformare și pe influență rusă, și, în cadrul acestei discuții, o să prezint materialul pe care Procurorul General l-a prezentat public”, a spus Nicușor Dan, în cadrul unor declarații de presă.
„Raportul analizează atât finanțarea și tentativele de destabilizare prin gruparea Potra, cât și influența exercitată pe rețelele sociale”, a explicat Nicușor Dan.
El a detaliat mecanismul identificat pe platforme precum TikTok, care implică un lanț de site-uri aparent inofensive – de la portaluri cu conținut despre viața cotidiană sau medicină alternativă, până la site-uri clone ale televiziunilor sau publicațiilor respectabile – pentru a manipula opinia publică. „Se pare că știrile prezentate prin aceste mecanisme erau chiar reale, ceea ce le oferea credibilitate”, a precizat președintele.
Referitor la implicarea pe TikTok, Nicușor Dan a menționat că anumite hashtag-uri au fost promovate intenționat pentru a ajunge în topul mondial, afectând percepția publică asupra candidaților.
Întrebat despre soluțiile autorităților române pentru combaterea acestor interferențe, președintele a răspuns: „Va fi o discuție despre ce face fiecare pentru a combate asta”.
El a mai subliniat că inițiativa prezentării raportului aparține României, ca răspuns la întrebări ridicate anterior. „Acum avem răspunsuri”, a insistat șeful statului.
De altfel, președintele francez Emmanuel Macron, cu care șeful statului român s-a conversat la summitul informal al Consiliului European, a apreciat că Europa se află într-o confruntare cu Rusia, nominalizând amenințările hibride din partea Moscovei ca principală problemă pe care Uniunea Europeană o experimentează dinspre răsăritul continentului.
„Ne aflăm într-o confruntare cu Rusia, care de câțiva ani este foarte agresivă în spațiul informațional, inclusiv în timpul alegerilor, și își intensifică atacurile cibernetice”, a declarat liderul de la Elysee.
Referirile la amenințările hibride au venit în timp ce președintele Nicușor Dan dezvăluise marți că va prezenta liderilor europeni cu care se vor reuni miercuri, la Copenhaga, dovada ingerințelor Rusiei în alegerile prezidențiale anulate din 2024.
rocurorul general, Alex Florența, a explicat recent, într-o conferință de presă, modul în care s-au derulat atacurile hibride asupra României, arătând că țara noastră a fost ținta „predilectă” a unor campanii ample în contextul alegerilor din 2024. Acesta a precizat că „actorii ostili” au urmărit „modelarea continuă a opiniei publice”, iar printre beneficiarii acestor acțiuni s-ar fi numărat și fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu. Drept reacție, președintele Nicușor Dan a apreciat că cercetarea prezentată de procurorul general reprezintă o dovadă “consistentă” a dezinformărilor Rusiei și a influențării alegerilor prezidențiale.
În anul 2024, au fost lansate peste 85.000 de atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale, așa cum au relevat rapoartele serviciilor de informații desecretizate de Consiliul Suprem de Apărării a Țării, documente care au stat la baza anulării alegerilor prezidențiale de anul trecut.
În aceeași zi, fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, în formă continuată.
În România, Curtea Constituțională a luat o decizie fără precedent într-o țară democratică, respectiv anularea alegerilor prezidențiale din 2024, constatând că procesul electoral a fost viciat în integralitatea sa. Decizia a venit după ce Consiliul Suprem de Apărare a Țării a desecretizat rapoartele serviciilor de informații, analize și date care au relevat că România a fost vizată de 85.000 de atacuri cibernetice având mod de operare al unui actor statal, au identificat o campanie finanțată și coordonată de creștere accelerată a profilului candidatului independent Călin Georgescu, iar contraspionajul românesc a identificat date privind intențiile unor persoane de a afecta suveranitatea României și de a sprijini accesul lui Călin Georgescu, candidat anti-NATO și anti-UE, la funcția de președinte.
Ulterior, președintele de la acea vreme, Klaus Iohannis, a nominalizat direct Rusia ca actor ce a stat în spatele acestei operațiuni hibride împotriva României, subliniind că este vorba despre modul de acțiune în această direcție și că procedura de atribuire va dura.
CONSILIUL EUROPEAN
Zidul anti-drone ar putea fi operațional în câteva luni, afirmă Nicușor Dan: Amenințarea cu drone nu mai este o chestiune de vecinătate cu Rusia
Amenințarea cu drone nu mai este doar o chestiune legată de vecinătatea cu Rusia, iar zidul anti-drone ar putea fi operațional în câteva luni, a declarat, joi, președintele Nicușor Dan, la sosirea la summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga.
“Pentru moment discutăm de o schiță a unui plan de acțiune. Deci mai întâi o să avem planul de acțiune și după aceea, eventual, lideri care să coaguleze. Există nuanțe în discuție, există nuanțe, dar deja nu mai este o chestiune de vecinătate cu Rusia. Pentru că ați văzut evenimente care s-au întâmplat la aeroporturi la care nu au fost drone care au parcurs din Rusia sau din Belarus până la respectivul aeroport. Deci este o amenințare cu care ne confruntăm în momentul ăsta și, chiar dacă au fost nuanțe pe discuția asta, se merge pe conceptul ăsta de zid antidrone”, a spus șeful statului, în cadrul unor declarații de presă.
Președintele a arătat că acest subiect a fost inclus și în dezbaterile de miercuri la Consiliul European informal. Nicușor Dan a afirmat că discuția privind zidul anti-drone a fost legată “în ultima ei parte și pe partea de finanțare”. Întrebat când va fi operațional respectivul zid, el a răspuns: “În câteva luni”.
Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au susținut miercuri în mare măsură proiectele emblematice prioritare inițiale care vor consolida securitatea Europei, inclusiv European Drone Wall (Zidul european împotriva dronelor) și Eastern Flank Watch (Supravegherea flancului estic), a anunțat președintele Consiliului European Antonio Costa, după o reuniune informală a șefilor de stat sau de guvern, la Copenhaga.
Astfel, liderii Uniunii Europene au discutat la Copenhaga despre un „zid anti-drone” care să protejeze continentul de dronele rusești, cu România și statele de pe flancul estic solicitând o finanțare europeană separată pentru acest proiect de securitate anunțat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul discursului privind Starea Uniunii Europene.
COMISIA EUROPEANA
Activele rusești înghețate, miza Consiliului European din 23-24 octombrie. Comisia Europeană propune un “Împrumut pentru Reparații” acordat Ucrainei pe baza activelor Rusiei fără a le confisca
Problema modului în care pot fi utilizate miliarde de euro din activele rusești imobilizate pentru a sprijini Ucraina va fi discutată în continuare la următoarea reuniune a Consiliului European din 23-24 octombrie, a anunțat șeful summiturilor europene, António Costa, după reuniunea informală care a avut loc joi, la Copenhaga.
Punctul sensibil este modul în care pot fi utilizate aceste active pentru a finanța un împrumut către Ucraina fără a le confisca, deoarece acest lucru riscă să încalce dreptul internațional și să submineze credibilitatea euro pe scena mondială, relatează Politico Europe, în timp ce Belgia solicită ca povara eventualelor represalii legale din partea Rusiei să fie împărțită în mod egal, idee susținută de Franța.
“Am încheiat dezbaterea privind continuarea sprijinului acordat Ucrainei. Am discutat posibilitatea unei mai bune utilizări a activelor rusești blocate. Vom continua această discuție la următoarea reuniune a Consiliului European din octombrie. Începând cu 24 februarie 2022, Uniunea Europeană a fost ferm alături de Ucraina, nu doar prin cuvinte, ci și prin fapte. Vom continua să o sprijinim până la realizarea unei păci juste și durabile”, a afirmat Costa, într-o conferință comună de presă alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și premierul danez Mette Frederiksen, gazda reuniunii.
La rândul său, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a reafirmat că Bruxelles-ul pregătește al 19-lea pachet de sancțiuni, cu „măsuri mult mai robuste privind energia, serviciile financiare și comerțul”. În paralel, UE și Kiev au convenit cheltuirea a 2 miliarde euro pentru drone.
Ca soluție structurală, Comisia propune un „Împrumut pentru Reparații” bazat pe activele rusești înghețate, care ar fi acordat în tranșe și cu condiții atașate. „Agresorul trebuie tras la răspundere”, a subliniat von der Leyen, adăugând că rambursarea va fi făcută de Ucraina doar dacă Rusia va plăti despăgubiri.
“Este important de menționat că nu există confiscarea activelor“, a insistat ea.
Tot pe tema Ucrainei, președinta Comisiei a afirmat că „după mai mult de trei ani și șapte luni de la invazia la scară largă, Ucraina continuă să reziste cu fermitate”, în timp ce Rusia se confruntă cu presiuni economice tot mai mari. Ea a indicat dobânzi de 17%, inflație de peste 10% și o încetinire a PIB-ului rusesc la 0,9% în 2025.
Anterior reuniunii, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a afirmat că, deși nu toate statele membre sprijină planul de utilizare a activelor rusești pentru a finanța reconstrucția Ucrainei, UE lucrează pentru a ajunge cât mai rapid posibil la un acord în această privință
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Viktor Orbán îi acuză pe liderii europeni că au decis ca UE „să meargă la război” și anunță o campanie națională împotriva deciziei
România contribuie la consolidarea acțiunii externe a UE. Guvernul a adoptat proiectul de lege prin care tentativele de eludare a sancțiunilor devin infracțiune și se pedepsesc cu închisoare
“Victoria zdrobitoare” a partidului Maiei Sandu, ovaționată de liderii europeni reuniți la Copenhaga: “Este o victorie a libertății moldovenilor și a Europei noastre”
Președintele Lituaniei este sceptic față de implementarea unui „zid anti-drone” de-a lungul flancului estic și pledează pentru protejarea zonelor vulnerabile
UE apreciază Azerbaidjanul ca „partener important” și se angajează la consolidarea relațiilor
Guvernul a adoptat două proiecte de legi esențiale pentru apărarea României: Noua Lege a Apărării Naționale și stagiul militar voluntar de patru luni remunerat cu 6.000 de euro
Ne aflăm „cu toții într-o nouă realitate”, subliniază Volodimir Zelenski: „Rusia încă se simte suficient de îndrăzneață pentru a escalada acest război”. Avem nevoie de un răspuns rapid și eficient
Rețeta lui Macron pentru a contracara Rusia: „Răspunsul principal trebuie să fie mai multă imprevizibilitate și ambiguitate strategică”
Gheorghe Falcă, la reuniunea Grupului PPE privind afacerile externe: Trăim un timp marcat de război real și război hibrid, iar apărarea și securitatea Europei sunt priorități absolute
Acțiunile Rusiei arată „apetitul” lui Putin de a continua atacurile „neîntrerupte” asupra Ucrainei și ingerințele în întreaga Europă, avertizează premierul britanic
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Antonio Costa la ONU: Lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism. UE va rămâne un apărător ferm al ordinii internaționale bazate pe reguli
Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
Trending
- NATO6 days ago
Secretarul general al NATO îl ironizează pe Lavrov: Să nu acordăm prea multă atenție ministrului din vremea lui Iisus Hristos
- SECURITATE1 week ago
Trump compară puterea militară a Rusiei cu “un tigru de hârtie”: Cu sprijinul UE și NATO, Ucraina poate recâștiga teritoriile ocupate. Putin și Rusia sunt într-o mare problemă economică, iar acesta este momentul ca Ucraina să acționeze
- ROMÂNIA6 days ago
Ministrul Finanțelor, discuție cu premierul Bolojan: Accelerarea digitalizării ANAF și a Autorității Vamale Române va aduce mai multă transparență și trasabilitate a informațiilor și activităților
- ROMÂNIA2 days ago
Centrul TGA INCAS plasează România în prim-planul cercetării aerospațiale și al inovației verzi și se preconizează că va juca un rol crucial în viitoarele inițiative de cercetare de mare complexitate
- COMISIA EUROPEANA1 week ago
Bolojan: Am convenit cu Comisia Europeană să încheiem anul cu un deficit de 8,4%. Anul viitor vom avea un deficit de 6% din PIB