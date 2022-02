Victorie de etapă pentru Franța și România: Comisia Europeană a ajuns la un acord politic pentru includerea gazelor și energiei nucleare, în pofida opoziției Germaniei

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat un apel, marți, către Parlamentul European și statele membre ale Uniunii Europene pentru a adopta rapid sprijinul financiar pentru Ucraina.

„După cum am anunțat săptămâna trecută, Comisia Europeană a propus un pachet de asistență financiară de 1,2 miliarde de euro pentru Ucraina. Fac apel la Parlamentul European și țările UE să ajungă rapid la un acord, astfel încât să putem plăti o primă tranșă de 600 de milioane de euro cât mai curând posibil. UE este alături de Ucraina”, a scris von der Leyen, pe Twitter.

