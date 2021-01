VIDEO Declarație comună UE-Germania-Israel de Ziua Internațională de comemorare a victimelor Holocaustului: Vom lucra împreună pentru ca jurământul sacru „Niciodată” să fie transmis generațiilor viitoare

Președintele SUA Joe Biden a reafirmat marți angajamentul Statelor Unite pentru articolul 5 din Tratatul NATO privind apărarea colectivă, care statuează că un atac împotriva unui aliat este un atac împotriva tuturor, într-o convorbire telefonică avută cu secretarul general al Alianței Nord-Atlantice.

Potrivit unui comunicat al Casei Albe, Biden i-a mulțumit lui Stoltenberg “pentru conducerea fermă a Alianței și și-a transmis intenția de a consulta și a colabora cu aliații asupra întregii game de preocupări de securitate comune, inclusiv Afganistan, Irak și Rusia”.

“Președintele Biden a reafirmat angajamentul Statelor Unite pentru apărarea colectivă în temeiul articolului 5 din Tratatul Atlanticului de Nord și a subliniat angajamentul său de a consolida securitatea transatlantică”, mai arată sursa citată. Angajamentul asumat de Biden vine să completeze direcția anunțată de noua de administrație în favoarea alianței transatlantice, spre deosebire de predecesorul său, Donald Trump, care și-a afirmat angajamentul SUA pentru articolul 5 la cinci luni distanță de la preluarea mandatului, într-o conferință de presă, la Washington, cu președintele României.

Conform administrației americane, Joe Biden a subliniat, de asemenea, importanța valorilor comune, a consultării și a capacităților pentru a consolida descurajarea și a contracara amenințările noi și emergente, inclusiv schimbările climatice și securitatea sănătății globale.

Într-o postare separată pe Twitter, secretarul general al NATO a subliniat că mandatul lui Joe Biden este “un nou capitol pentru alianța noastră transatlantică” și a indicat că îl așteaptă cu nerăbdare pe acesta la summitul NATO.

Great to speak with @POTUS & congratulate him on his inauguration. This is a new chapter for our transatlantic Alliance. I look forward to welcoming him to the #NATO Summit & to working closely together! https://t.co/ypa9cy1o4g

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 26, 2021