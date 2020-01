VIDEO Final emoționant al Brexit-ului în Parlamentul European: Eurodeputații s-au ținut de mână și au cântat Auld Lang Syne, o veche poezie scoțiană care marchează ”momente de rămas bun sau de adio”

Procesul de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeană, consfințit politic miercuri prin votul de ratificare dat de Parlamentul European cu o majoritate copleșitoare, a fost marcat de un moment emoționant care se adaugă acestui capitol de istorie, al apartenenței Regatului Unit la UE, care se va închide vineri după aproape cinci decenii.

După ce Parlamentul European a dat undă verde ieșirii Regatului Unit din Uniunea Europeană la 31 ianuarie 2020, ratificând acordul de retragere cu 621 voturi pentru, 49 împotrivă și 13 abțineri, dintr-un total de 683, eurodeputații au oferit un moment rar de unitate și de marcare a Brexit-ului: aceștia s-au ridicat în picioare și s-au ținut de mână timp de câteva minute în care au fredonat versurile cântecului Auld Lang Syne.

