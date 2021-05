VIDEO Klaus Iohannis, ”campion” #HeForShe, mesaj la summitul acestei inițiative: România promovează egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis, joi, un mesaj video în cadrul Summitului virtual HeforShe, în care a arătat că egalitatea între femei şi bărbaţi reprezintă o premisă pentru o societate orientată spre viitor şi coeziune.

“Egalitatea între femei și bărbați este o condiție prealabilă pentru o societate coerentă și orientată spre viitor, un pas important în construirea unei lumi fără discriminare. În plus, participarea deplină, egală și semnificativă a femeilor și conducerea acestora în toate domeniile constituie baza și valorile societăților democratice“, a spus Iohannis, unul dintre primii 8 lideri mondiali semnatari ai campaniei #HeForShe, o inițiativă pentru egalitate de gen la nivel global promovată de UN Women.

Romania contributes to the @HeForShe movement with an integrated vision of promoting equal opportunities and treatment between women and men. We are fully committed to share the lessons learned & hope that HeForShe Proven Solutions will constitute an example for others to follow. https://t.co/cHX4SYDhD1

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) May 27, 2021