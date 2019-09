VIDEO Klaus Iohannis, de la tribuna ONU: Cortina de Fier a fost înlocuită de hotărârea României de a se alătura familiei de valori occidentale

Președintele Klaus Iohannis a prezentat miercuri, în plenul Adunării Generale a ONU de la New York, unde a susținut un nou discurs, angajamentul reînnoit al României față de multilateralism și ordinea internațională bazată pe norme, având Organizația Națiunilor Unite în centrul său.

”Odată cu căderea oribilului regim comunist, acum 30 de ani, țara mea a pornit pe drumul spre o nouă eră a libertății, democrației și prosperității. Cortina de Fier a fost înlocuită de hotărârea noastră puternică de a ne re-alătura familiei de valori occidentale și de a interacționa deschis cu restul lumii, în baza respectului profund pentru principiile democratice și statul de drept la nivel internațional”, a spus Iohannis, în debutul intervenției sale, care a fost precedată de primul discurs al zilei, cel al președintelui Ucrainei.



Într-un discurs centrat pe schimbările climatice, securitatea regională, susțienrea pentru o ordine internațională bazată pe reguli și combaterea terorismului, șeful statului a evocat aniversarea a 75 de ani la înființarea Organizației Națiunilor Unite, în anul 2020, punctând că aceasta este o oportunitate pentru ca ONU să își intensifice eforturile de reformă propuse de secretarul general, Antonio Guterres.

”Puteți conta pe România și pe angajamentul nostru activ în realizarea acestor eforturi ambițioase”, a spus Iohannis.

Honoured to address #UNGA and to present Romania’s renewed commitment to multilateralism and the rules-based international order, with the #UN at its core. Today, we are profoundly interconnected and we must value the genuine spirit of cooperation the #UN has always promoted. pic.twitter.com/yF8DRfxOoK

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) September 25, 2019