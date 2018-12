VIDEO Klaus Iohannis, mesaj de încredere în viitorul societății românești: Sunt etnic german, aș fi putut să plec oricând. Eu am vrut să fiu în România, țara mea, națiunea mea

Președintele Klaus Iohannis le-a transmis marți seara tinerilor câștigători ai concursului ”Civic Avengers” că o dovadă a faptului că are încredere în societatea românească este reprezentată de opțiunea sa de a rămână în România, deși ar fi putut pleca în Germania în anii 1970-1980.

Șeful statului s-a aflat marți seara la Bistro Matrioska, unde s-a întâlnit cu mai mulți tineri, câștigători ai unui concurs civic lansat Asociația Inițiativa România, în luna octombrie, în urma căruia câștigătorii vor avea ocazia să bea o cafea cu președintele Klaus Iohannis. Competiția civică Civic Avengers a durat până în 4 decembrie 2018.

Întrebat dacă are ”încredere în societatea românească că în 20 de ani se va schimba”, președintele a răspuns: ”Aș fi putut să plec în anii ’70 sau ’80, sunt etnic german, aș fi putut să plec oricând. Nu am vrut. Deci, să nu mă înțelegeți greșit, eu nu am rămas întâmplător aici sau din greșeală. Eu am vrut să fiu aici, aceasta este țara mea, aceasta este națiunea mea și aici am vrut să stau. Deci, nu numai acum am încredere. Deci, răspunsul este clar: da, am încredere în români și am încredere în națiunea română și cred că putem să mișcăm ceva. Am avut din capul locului încredere, dar asta este o opțiune personală, însă m-aș bucura foarte mult dacă aș putea să-i conving pe câțiva tineri că merită”.

Iohannis a continuat, precizând că România ”este o țară bună, cu oameni buni, merită această încredere și merită sa facem ceva”.

”Dacă toți tinerii calificați, pregătiți pleacă, cine credeți că mai rezolvă problemele?”, a conchis președintele, retoric.

.