VIDEO Maestru al comunicării politice în UE, Donald Tusk impresionează din nou: ”Ce cursă!”. Cum îi predă ștafeta lui Charles Michel la funcția de președinte al Consiliului European

Președintele Consiliului European, Donald Tusk, îi predă vineri ștafeta fostului prim-ministru belgian Charles Michel după cinci ani în care a condus instituția ce reprezintă summit-urile șefilor de stat sau de guvern. Tusk, care a fost ales recent președinte al Partidului Popular European, își încheie mandatul la 30 noiembrie.

Cunoscut pentru discursurile sale pe care alege să le rostească în funcție de statul membru în care se află în limba oficială a țării respective, pentru mesajele sale pe Twitter, dar și pentru felul original în care îi critică pe partenerii sau adversarii politici, Donald Tusk a ținut să marcheze momentul predării de ștafetă printr-un filmuleț postat pe Facebook și pe Twitter, în care protagonist este el însuși, pe post de alergător.

It was quite a run! After 5 years, it’s time to say goodbye to all of you.

Tomorrow I hand over to @CharlesMichel. Bon courage, Charles! pic.twitter.com/jEZRJ7f9Mz

— Donald Tusk (@eucopresident) November 28, 2019