VIDEO Nicușor Dan, întâlnire la New York cu foști ambasadori ai SUA în România: “Ați sprijinit o bună relație bilaterală, inclusiv într-un moment dificil”

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit, duminică, la New York, cu membri ai Alianței foștilor ambasadori ai Statelor Unite în România, în cadrul vizitei sale pentru Săptămâna la Nivel Înalt a Adunării Generale a ONU, context în care șeful statului le-a mulțumit foștilor ambasadori Adrian Zuckerman, Kathleen Kavalec și Hans Klemm pentru promovarea relației bilaterale.

Potrivit imaginilor furnizate de Administrația Prezidențială, președintele Alianța, Adrian Zuckerman, i-a mulțumit președintelui României pentru participarea la întâlnire și l-a descris drept „prieten”, apreciind totodată activitatea sa la conducerea țării.

„Este extraordinar să vă avem pe toți aici pentru a vă întâlni cu președintele României, aici, prietenul meu. A făcut o treabă extraordinară și va face o treabă și mai extraordinară în continuare. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici, că v-ați făcut timp pentru noi și vă mulțumesc tuturor că v-ați alăturat nouă”, a spus Adrian Zuckerman.

La rândul său, Nicușor Dan le-a mulțumit foștilor ambasadori americani pentru contribuția lor la promovarea României și la consolidarea relațiilor bilaterale dintre cele două țări.

„Trebuie să vă mulțumesc pentru promovarea României și pentru activitatea dumneavoastră în sprijinul unei bune relații bilaterale între Statele Unite și România, inclusiv pentru ceea ce ați făcut unii dintre dumneavoastră într-un moment dificil”, a transmis șeful statului, într-o referire indirectă la momentul dificil traversat în relația dintre România și Statele Unite după anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

Președintele a fost însoțit la întâlnire de ministrul finanțelor Alexandru Nazare și de consilierii prezidențiali Diana Iancu, Dacian Cioloș și Eugen Tomac și de consilierul de stat Ana-Maria Geană. Totodată, conform imaginilor difuzate, lângă Nicușor Dan s-a aflat James Carafano, care ocupă poziția de consilier senior al vicepreședintelui Heritage Foundation

Întâlnirea are loc în contextul vizitei lui Nicușor Dan la New York, unde președintele conduce delegația României la Săptămâna la Nivel Înalt a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.

În cadrul vizitei, șeful statului s-a întâlnit deja cu secretarul general al ONU, António Guterres, cu ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, și cu președintele Congresului Mondial Evreiesc, Ronald S. Lauder.

Președintele se va întâlni și cu conducerea Atlantic Council și va participa la un eveniment al think tank-ului american dedicat securității pe flancul estic și la Marea Neagră.

Pe 23 septembrie, Nicușor Dan va susține discursul național al României în cadrul dezbaterii generale a Adunării Generale a ONU și va participa la Summitul Platformei Crimeea și la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU consacrată Ucrainei.

Președintele României va participa, de asemenea, împreună cu prima doamnă Mirabela Grădinaru, la recepția tradițională oferită de președintele SUA, Donald Trump, și prima doamnă Melania Trump.