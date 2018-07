VIDEO România a inaugurat 29 de kilometri de autostradă. Loturile 3 și 4 ale autostrăzii Sebeș-Turda au fost recepționate

Loturile 3 şi 4 ale autostrăzii Sebeş-Turda au fost recepţionate luni, iar din această seară se va putea circula pe cei 29 de kilometri, informează Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

“În această seară (luni – n. r.)se va circula pe 29 de kilometri din autostrada Sebeş – Turda. Loturile 3 şi 4 au fost recepţionate astăzi. Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor a inspectat şi analizat lucrările executate în cadrul acestor două loturi. Comisia a admis realizarea recepţiei şi a fost semnat procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor”, spune CNAIR, într-un comunicat remis presei.

Lotul 3 al autostrăzii Sebeş – Turda, km 41+250 – km 53+700, între localităţile Aiud – Mirăslău are o lungime de 12,45 km şi a fost construit de antreprenorul Asocierea Tirrena Scavi SpA – Societa Italiana per Condotte D’Acqua SpA. Valoarea contractului aferentă lotului 3 este de 420,512 milioane de lei, fără TVA.

Lotul 4 al autostrăzii Sebeş – Turda, km 53+700 – km 70+000, între localităţile Mirăslău – Turda are o lungime de 16,30 km şi a fost construit de Asocierea SC PORR Construct SRL – PORR Bau GmbH. Valoarea contractului pentru lotul 4 este de 470,005 milioane de lei, fără TVA.

Potrivit sursei citate, autostrada Sebeş – Turda asigură o legătură între secţiunile autostrăzii existente A1 – Orăştie-Sibiu şi A3 – Gilău-Câmpia Turzii, cu o lungime totală de aproximativ 70 km, o viteză de proiectare de 120 km/h, inclusiv şapte intersecţii, patru servicii, patru zone de odihnă, un centru de întreţinere şi control, un centru de întreţinere şi monitorizare şi 66 de structuri.

Autostrada va conecta oraşele Sebeş, Alba Iulia, Teiuş, Aiud şi Turda.

În prezent, loturile 1 și 2 sunt în execuţie de trei ani, iar stadiul fizic este de aproape 50%.

Primul lot se întinde pe 17 kilometri, de la intrarea pe autostradă în Sebeş, până la Pârâul Iovului, după Alba Iulia. Lotul doi are o lungime de 24,3 kilometri şi se întinde de la Pârâul Iovului până la intrarea în Aiud, iar lotul trei, care are 12,5 km, se întinde de la intrarea în Aiud până la Decea. Ultimul lot are 16,3 km şi se termină în Turda.

Valoarea totală a obiectivului “Autostrada Sebeş – Turda” este de aproape 1,95 miliarde de lei (cu TVA) şi este finanţat prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014 – 2020 astfel: 75% reprezintă contribuţia Uniunii Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională (1,215 miliarde lei), 25% contribuţia naţională, respectiv de la bugetul de stat (405,075 milioane de lei), iar restul de 329,598 milioane de lei reprezintă valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

