REPUBLICA MOLDOVA

VIDEO Trump salută "parteneriatul profund cu Republica Moldova" și prestația unei violoniste originare din Moldova în cadrul unui dineu la Casa Albă

Published

2 hours ago

on

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a transmis că apreciază parteneriatul profund pe care țara sa îl are cu Republica Moldova, precizările fiind făcute în cadrul unui dineu organizat sâmbătă, 21 februarie 2026, la Casa Albă, în onoarea guvernatorilor americani.

Potrivit unei postări a Ambasadei Statelor Unite la Chișinău, Donald Trump a făcut aceste remarci în timp ce a salutat performanța violonistei originare din Republica Moldova, Rusanda Panfili, în cadrul dineului.

„Felicitări doamnei Panfili, a cărei interpretare a fost extraordinară! Apreciem parteneriatul nostru profund cu Republica Moldova și pasiunea noastră împărtășită pentru muzică”, a transmis președintele SUA, evidențiind atât prestația artistică a violonistei, cât și relațiile bilaterale dintre Washington și Chișinău.

Pe palierul relației bilaterale, președinta Republicii Moldova Maia Sandu a avut o întrevedere cu secretarul de stat Marco Rubio în cadrul participării la Conferința de Securitate de la München.

Ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, a precizat că întâlnirea a reconfirmat că relația bilaterală este una matură și orientată spre rezultate.

“Statele Unite susțin stabilitatea și suveranitatea Republicii Moldova, iar Moldova își asumă, la rândul său, responsabilitatea de a rămâne un partener credibil pentru securitatea regională. Relația dintre Republica Moldova și Statele Unite este una strategică, de lungă durată și bazată pe încredere reciprocă”, a precizat acesta.

De asemenea, Republica Moldova va beneficia de o alocare de 36,5 milioane de dolari pentru consolidarea securității naționale, după ce Congresul Statelor Unite a adoptat National Security and Department of State Appropriations Act, lege semnată de președintele SUA, Donald Trump.

Republica Moldova este singura țară din Europa de Est și Eurasia menționată explicit în această lege, fapt care, în opinia ambasadorului, reflectă nivelul de încredere acordat de partenerii americani.

 

