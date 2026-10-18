Vietnamul semnează un acord de liber schimb cu patru țări din Europa, menit să „consolideze sistemul comercial bazat pe norme”

Vietnamul a semnat un acord cu patru țări care nu sunt membre ale UE, acord care vizează, printre altele, comerțul cu bunuri și servicii, drepturile de proprietate intelectuală și dezvoltarea durabilă, informează Deutsche Welle.

Acordul a fost anunțat de guvernele Vietnamului și Norvegiei.

Free trade agreement with Viet Nam signed, opening up new opportunities for Norwegian businesses

https://t.co/owwGhvoPWN https://t.co/UTPRYHg6GX — Norway MFA (@NorwayMFA) October 18, 2026

„Într-o lume tot mai imprevizibilă, Norvegia trebuie să-și diversifice relațiile comerciale. De la preluarea mandatului de către actualul guvern, Norvegia a semnat șapte noi acorduri de liber schimb. Acordul cu Vietnamul deschide noi oportunități pentru întreprinderile norvegiene și consolidează relațiile comerciale cu o țară care împărtășește angajamentul nostru față de un comerț bazat pe norme. Aceasta este o veste bună pentru întreprinderile norvegiene și pentru economia Norvegiei”, a declarat ministrul afacerilor externe, Espen Barth Eide.

Ministerul Comerțului din Vietnam a declarat că a semnat acordul cu Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS), formată din Norvegia, Elveția, Islanda și Liechtenstein.

Cele patru țări europene nu fac parte din Uniunea Europeană (UE). Discuțiile oficiale dintre Vietnam și AELS au început în 2012. Acestea au fost întrerupte în 2018 și au fost reluate abia anul trecut.

Acordul dintre Vietnam, care este economia cu cea mai rapidă creștere din Asia de Sud-Est, și Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS) prevede eliminarea sau reducerea taxelor vamale, inclusiv pentru importurile de produse industriale, pescărești și agricole.

Conform acordului, aproximativ jumătate din exporturile Norvegiei către Vietnam vor fi scutite de taxe vamale, această scutire de taxe urmând să acopere în următorii șapte ani peste 98% din exporturi, a precizat guvernul norvegian într-un comunicat.

Potrivit părților semnatare, acordul acoperă comerțul cu bunuri și servicii, drepturile de proprietate intelectuală, măsurile comerciale corective și dezvoltarea durabilă, printre alte domenii, au afirmat ambele părți.

Anul trecut, valoarea schimburilor comerciale dintre AELS și Vietnam s-a ridicat la 4,8 miliarde de euro (5,4 miliarde de dolari), potrivit asociației.

Vietnamul a declarat că acordul demonstrează hotărârea părților de a „consolida sistemul comercial bazat pe norme, în contextul volatilității continue a economiei globale”, potrivit unui comunicat al guvernului.

De asemenea, se preconizează că acordul va ajuta Vietnamul să „își diversifice piețele de import și export” și să „se integreze mai profund în lanțurile valorice globale”, a afirmat guvernul.

Vietnamul are un acord comercial și cu Uniunea Europeană, semnat la 30 iunie 2019, în timpul președinției României la Consiliul Uniunii Europene.

Înțelegerea a intrat în vigoare în 2020 și prevede eliminarea treptată a peste 99% dintre taxele vamale dintre cele două părți.

Uniunea Europeană dorește să își consolideze relațiile cu această țară din Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN).

Potrivit unor documente interne europene, Vietnamul este văzut ca potențial furnizor de materii prime vitale, în contextul în care UE caută să își diversifice sursele de aprovizionare cu aceste materii prime esențiale pentru mai multe domenii și să reducă dependența de China.

Vietnamul deține zăcăminte importante de minerale rare, inclusiv wolfram, stibiu, bismut și bauxită.

Până acum, exporturile sale către UE s-au limitat în mare parte la wolfram și stibiu, ambele utilizate în sectorul de apărare, inclusiv în muniții și explozibili.