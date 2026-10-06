Viitorul buget multianual al UE va reprezenta „transpunerea financiară a ambițiilor noastre politice”, subliniază premierul Portugaliei: „Nu există competitivitate fără coeziune și nici coeziune fără competitivitate”

Eurodeputații au dezbătut alături de premierul Portugaliei, Luis Montenegro, starea Europei, cu accent pe un buget multianual ambițios, pe tranziția energetică și pe competitivitatea UE.

„Anul acesta sărbătorim patruzeci de ani de la aderarea Portugaliei la Uniunea Europeană (UE) – patru decenii în care Europa a modelat Portugalia, iar Portugalia a modelat Uniunea noastră. Această instituție împărtășește ambiția Portugaliei pentru o Europă mai competitivă, cu mai puțină birocrație și mai mult spațiu pentru ca întreprinderile să se dezvolte și să creeze locuri de muncă. Realizarea acestei agende înseamnă asigurarea unui buget care să o susțină. De aceea, este atât de urgent să se ajungă la un acord privind următorul cadru financiar multianual”, a declarat președinta Parlamentului European, Roberta Metsola înainte de discursul prim-ministrului portughez, informează legislativul european printr-un comunicat.

În discursul susținut în fața eurodeputaților, Luis Montenegro a solicitat UE să reducă birocrația excesivă și persistentă care afectează competitivitatea statelor membre. Pentru a asigura locuri de muncă de înaltă calitate și bine remunerate în contextul revoluției IA, acesta a afirmat că UE trebuie să investească mai mult și a solicitat progrese în crearea Uniunii economiilor și investițiilor, precum și finalizarea Uniunii bancare a UE.

Este timpul să modernizăm bugetul UE

Referindu-se la viitorul cadru financiar multianual (CFM) al UE pentru perioada 2028-2034, Luis Montenegro a afirmat că acesta va reprezenta „transpunerea financiară a ambițiilor noastre politice”. Subliniind că „nu există competitivitate europeană fără coeziune și nici coeziune fără competitivitate”, el a adăugat că Portugalia nu consideră „CFM-ul ca o concurență pentru cerșit”, ci ca un mijloc de a aprofunda piața internă și ca un proiect economic și social care este posibil numai cu mai multă solidaritate.

„Suntem uniți în eforturile de modernizare a bugetului. Nu putem accepta perpetuarea unor mecanisme concepute pentru alte vremuri și realități”, a afirmat el, făcând apel la mai multă ambiție și la curajul de a adopta resurse proprii.

Criza energetică, locuințele și migrația

Prim-ministrul a solicitat, de asemenea, o abordare europeană coordonată a actualei crize energetice, pentru a accelera tranziția energetică și a reduce dependența UE de alte țări.

El a subliniat, de asemenea, că criza locuințelor din Europa ar avea drept soluție o „acțiune europeană complementară”, care să „contribuie la simplificarea procedurilor”, respectând în același timp competențele naționale și locale.

Referindu-se la migrație, Luis Montenegro a afirmat că soluția portugheză, care combină „un control responsabil cu o integrare umanistă”, ar fi o abordare benefică pentru Europa.

Parlamentul European a lansat seria de dezbateri „Aceasta este Europa” în cadrul legislaturii 2019-2024, cu scopul de a discuta despre viitorul UE.

De atunci, 15 șefi de stat sau de guvern din UE au participat la dezbateri în plen alături de eurodeputați.