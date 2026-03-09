Viitorul buget UE și finanțarea mecanismelor de răspuns la urgențe medicale, discutate de consilierul prezidențial Valentin Naumescu cu șefa Autorității UE pentru pregătire și răspuns la urgență sanitară

Consilierul prezidențial pentru afaceri europene, Valentin Naumescu, a primit luni, la Palatul Cotroceni, o delegație condusă de Florika Fink-Hooijer, director general al Autorității pentru pregătire și răspuns în caz de urgență sanitară (HERA) din cadrul Comisiei Europene.

Potrivit unei postări publicate pe Facebook de consilierul prezidențial, discuțiile au vizat pregătirea negocierilor pentru viitorul cadru financiar multianual al Uniunea Europeană pentru perioada 2028–2034, precum și finanțarea mecanismelor europene de răspuns în situații de urgență medicală.

„Am primit astăzi la Palatul Cotroceni o delegație condusă de dr. Florika Fink-Hooijer, director general al HERA (Health Emergency Preparedness and Response Authority) din cadrul Comisiei Europene. A fost o discuție utilă și relevantă, în perspectiva negocierilor pentru noul cadru financiar multianual (2028–2034) al UE și a finanțării corespunzătoare a mecanismelor europene de răspuns în caz de urgențe medicale”, a precizat Valentin Naumescu.

Potrivit acestuia, delegația condusă de Florika Fink-Hooijer urmează să aibă, pe parcursul zilei, o serie de întâlniri și discuții la nivelul autorităților guvernamentale din România.

HERA (Autoritatea pentru Pregătire și Răspuns în caz de Urgență Sanitară) este o direcție generală a Comisiei Europene lansată pe 16 septembrie 2021 pentru a preveni, detecta și răspunde rapid la urgențele sanitare, acționând ca un pilon al Uniunii Europene a Sănătății. Aceasta asigură dezvoltarea, producția și distribuția de contramăsuri medicale (vaccinuri, medicamente) pentru a evita penuriile.