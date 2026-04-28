“Viitorul Europei este în această încăpere”: Reprezentantul lui Trump la summitul celor Trei Mări îi critică pe vest-europeni și afirmă susținere pentru aspirațiile Europei Centrale și de Est

Corespondență din Dubrovnik

Secretarul american al energiei, Christopher Wright, a transmis un mesaj tranșant la summitul Inițiativei celor Trei Mări desfășurat pe coasta Mării Adriatice, la Dubrovnik, criticând dur politicile energetice ale Europei de Vest și exprimând un sprijin ferm pentru statele din Europa Centrală și de Est, pe care le-a descris drept motoare ale viitorului economic al continentului.

„Viitorul Europei este în această încăpere”, a spus oficialul administrației Trump, în cadrul summitului ce are loc marți, în Croația.

Inițiativa celor Trei Mări, care a intrat anul acesta în cel de-al doilea deceniu de existență, a reunit la Dubrovnik țările participante și cele partenere pentru a impulsiona axa strategică nord-sud a Europei. Statele Unite sunt partener strategic al Inițiativei de la summitul din 2017, de la Varșovia, când Donald Trump a devenit primul și singurul președinte american care a participat la un astfel de summit

În debutul intervenției, secretarul american al energiei a evidențiat contrastul puternic dintre evoluțiile din Est și cele din Vest, subliniind performanța Lituaniei în creșterea producției de energie și criticând Germania și Regatul Unit pentru scăderea producției de electricitate și pentru politicile climatice.

Specific viziunii administrației republicane de la Casa Albă, Wright a legat aceste evoluții de politicile climatice adoptate de statele vest-europene, pe care le-a calificat drept o eroare majoră.

„Regatul Unit, Germania, împreună cu majoritatea puterilor din Europa de Vest, au convenit să își lege viitorul de obiectivul net zero pentru 2050. Aceasta este o greșeală de proporții istorice”, a spus el, în cadrul summitului la care au fost reprezentate și Germania și Spania, state partenere ale Inițiativei celor Trei Mări, cu reprezentantul spaniol pledând pentru “protejarea modului de viață european” și promovând investiții bazate pe valori comune.

Potrivit acestuia, politicile actuale au generat „o aproape stagnare a creșterii economice” și au slăbit capacitatea statelor vestice de a-și asigura „o securitate națională și economică puternică”, concluzionând că „aceasta nu este o traiectorie care va aduce succes Europei”.

În contrapondere, oficialul american a elogiat direcția statelor din Europa Centrală și de Est, care sunt parte ale Inițiativei, evidențiind ambițiile acestora.

„Aud astăzi în această sală lideri și națiuni cu aspirații mai înalte, care își doresc creștere economică, care cred în extinderea capacităților energetice […] pentru prosperitatea cetățenilor lor și securitatea națională”, a spus Wright, după ce unii dintre lideri, inclusiv președintele Nicușor Dan, au susținut consolidarea relației transatlantice în ciuda „dubiilor” apărute între Europa și Statele Unite.

Secretarul american al energiei a transmis și susținere politică și strategică din partea Washingtonului pentru Inițiativa celor Trei Mări.

„Vă pot asigura că președintele Trump și Statele Unite ale Americii sunt pe deplin angajate să fie partenerii dumneavoastră […] pentru a aduce securitate energetică, prosperitate, securitate națională și un viitor luminos”, a declarat Wright, sugerând că modelul promovat de statele din regiune ar putea deveni dominant la nivel european.

„Ne dorim un viitor luminos și prosper pentru toate statele europene, dar cred că liderii și națiunile reprezentate în această sală vor fi principalii motoare ale acestui proces”, a conchis secretarul american al energiei.

Administrația Trump a definit în strategia de securitate națională, publicată anul trecut, că va promova relațiile cu partidele și guvernele care se opun „traiectoriei actuale” a UE din interior.

Potrivit strategiei, politica generală pentru Europa a Statelor Unite ar trebui să prioritizeze sprijinirea Europei pentru a se putea baza pe propriile forțe și pentru a funcționa ca un grup de națiuni suverane aliniate, inclusiv prin asumarea responsabilității principale pentru propria apărare, fără a fi dominată de vreo putere adversă. Totodată, strategia de securitate americană are ca obiectiv „cultivarea rezistenței față de traiectoria actuală a Europei în interiorul statelor europene”.

Discursul lui Christopher Wright evidențiază o diferență tot mai pronunțată de viziune între Washington și capitalele vest-europene în domeniul politicilor energetice și climatice, dar și o apropiere strategică de statele din Europa Centrală și de Est pe care administrația Trump a practicat-o încă din primul mandat cu privire la această regiune.



Inițiativa celor Trei Mări reunește 13 state membre ale Uniunii Europene: Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia și Slovenia. Statelor participante li se alătură, în calitate de participanți asociați, Albania, Republica Moldova, Muntenegru și Ucraina, în timp ce partenerii strategici ai Inițiativei includ Comisia Europeană, Germania, Japonia, Spania, Turcia, Statele Unite și, din 2026, Italia.

Platforma vizează consolidarea cooperării regionale în trei domenii-cheie – energie, transport și infrastructură digitală – cu scopul de a dezvolta conectivitatea pe axa nord–sud și de a întări reziliența economică și strategică a regiunii, care însumează aproximativ 120 de milioane de locuitori.

În ultimii zece ani de la lansarea Inițiativei, România a găzduit de două ori summitul celor Trei Mări.