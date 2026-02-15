ROMÂNIA
Viitorul hub de securitate maritimă al UE la Marea Neagră, discutat de Oana Țoiu și Kaja Kallas la Conferința de Securitate de la München
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat, duminică, la Conferința de Securitate de la München, la sesiunea ministerială cu tema „Reinforcing Cooperation to Achieve a Secure and Stable Maritime Domain”, alături de Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Anita Anand, ministrul afacerilor externe al Canadei, Tess Lazaro, ministrul pentru afaceri externe al Filipinelor, Katrin Gunnarsdottir, ministrul afacerilor externe a Islandei și Espen Barth Eide, ministrul de externe al Norvegiei.
Potrivit unui comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro, reuniunea a vizat un schimb de opinii cu privire la îmbunătățirea cooperării multilaterale pentru a răspunde amenințărilor la adresa libertății de navigație și a infrastructurii critice submarine.
Ministrul român al afacerilor externe a prezentat prioritățile strategice ale României de a securiza Marea Neagră atât pentru securitatea națională cât și pentru cea a Uniunii Europene și a NATO. A subliniat că securitatea în Marea Neagră și cea din Indo-Pacific sunt interconectate și orice perturbare a fluxurilor comerciale într-o regiune are efecte în lanț asupra stabilității globale.
„Pentru a proteja și a crește investițiile strategice în Marea Neagră și rolul României în coridoarele strategice avem nevoie de instrumente de colaborare în securitatea maritimă mai puternice. Discutăm despre protejarea cablurilor submarine, esențiale pentru transferul datelor, și atractivitatea României ca țară gazdă a centrelor de date, protejarea infrastructurii energetice și posibilitatea unui schimb de informații rapid și extins între țări pentru a asigura cadrul pentru controale comune și schimb de bune practici în adaptarea legislației naționale. Cu cat crește infrastructura submarină, cu atât este necesar să consolidăm protecția ei”, a declarat ministrul afacerilor externe al României, Oana Țoiu.
În cadrul intervenției sale, ministrul Oana Țoiu a mai exprimat susținerea libertății de navigație la nivel global – inclusiv ca sursă de prosperitate economică, prin respectarea Convenției ONU asupra dreptului mării (UNCLOS) ca fundament al ordinii internaționale.
Ministrul Oana Țoiu a pledat pentru o monitorizare mai atentă a spațiului maritim ca modalitate de descurajare a atacurilor asupra infrastructurii critice submarine, inclusiv a cablurilor de date și a conductelor de energie.
În context, a evidențiat succesul grupului operativ de deminare maritimă MCM Black Sea (România, Bulgaria, Turcia) și a propus acest tip de cooperare ca model de bune practici către partenerii din Asia de Sud-Est confruntați cu riscuri similare. A semnalat că viitorul Hub de securitate maritimă din cadrul abordării strategice a Uniunii Europene pentru Marea Neagră va contribui la o mai bună monitorizare a spațiului maritim.
ROMÂNIA
“Triunghiul Odesa” România – Ucraina – Republica Moldova au convenit, la München, să lanseze Tripla Alianță Cibernetică
România, Republica Moldova și Ucraina au convenit, în cadrul Conferinței de Securitate de la München, lansarea unei triple alianței cibernetice, în cadrul unei reuniuni ministeriale de externe a formatului trilateral „Triunghiul Odesa”, alături de omologii din Ucraina și Republica Moldova, informează MAE într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Cu ocazia reuniunii s-a adoptat Declarația privind consolidarea rezilienței României, Republicii Moldova și Ucrainei în domenii cheie precum securitate energetică, securitate cibernetică și cooperare pentru o mai bună conectare terestră a celor trei țări.
“Prin formatul Triunghiul Odesa accelerăm proiectele comune de infrastructură, întărim vocea regională pe scena globală și adresăm nevoile concrete ale comunităților noastre istorice. Am anunțat în formatul conferinței de la München decizia noastră de a încheia un acord trilateral de colaborare în domeniul securității cibernetice, Tripla Alianță Cibernetică, pentru că avem, şi în instituțiile publice și în mediul privat, experți și experiență și vrem să creștem poziționarea noastră internațională ca parteneri și furnizori de securitate în acest domeniu”, declară Oana Țoiu, ministrul afacerilor externe al României.
Memorandumul de înțelegere privind Tripla Alianță Cibernetică, ce vizează o mai bună colaborare în domeniul combaterii amenințărilor din domeniu, este dezvoltat și operaționalizat la nivelul Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică şi instituțiile omoloage și va intra în vigoare după semnarea planificată în această lună.
Citiți și EXCLUSIV România, R. Moldova și Ucraina vor semna un acord trilateral între agențiile de securitate cibernetică, anunță directorul DNSC la München: Industria cyber locală trebuie să fie parte activă
De asemenea, cei trei miniștri ai afacerilor externe au discutat angajamentele guvernelor de a extinde semnificativ conectivitatea regională în domeniul energiei pentru a răspunde la problemele generate de atacurile Rusiei și pentru a consolida și pentru viitor conectivitatea necesară creșterii regionale a industriilor noastre. Solidaritatea societății civile și campania de donații pentru generatoarele electrice a fost apreciată de populația și autoritățile ucrainene.
Nu în ultimul rând, declarația comună reafirmă rolul strategic al României pentru integrarea europeană a Ucrainei și a Republicii Moldova, atât pe palier politic și instituțional cât și prin contribuția societății civile. Finanțarea europeană a proiectelor de conectare regională este o prioritate comună și în negocierile viitoare de la nivel european, permițând accesarea unor surse de finanțare esențiale pentru proiecte strategice rutiere, feroviare și energetice.
Totodată, ministrul român de externe a folosit platforma curentă pentru a aduce în atenție situația comunităților vorbitoare de limbă română din Ucraina, un subiect abordat constant în relația bilaterală la nivel înalt. Ministrul român a subliniat importanța asigurării educației în limba maternă, inclusiv în contextul reformei sistemului educațional și necesitatea continuării discuțiilor inițiate deja şi la nivelul ministerelor de educație pentru finalizarea unei soluții comun agreate până la punerea în practică în 2027 a noului set de reforme planificate.
ROMÂNIA
BREAKING Nicușor Dan anunță că România acceptă invitația lui Trump: Va participa la Washington la prima reuniune a Consiliului Păcii, în calitate de observator
Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică faptul că România acceptă invitația lui Trump și va participa la prima reuniune a Consiliului Păcii, în calitate de observator.
“Voi participa sǎptǎmâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Pǎcii la Washington, rǎspunzând invitației președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump. România va avea calitate de observator și voi reafirma sprijinul nostru ferm pentru eforturile internaționale de pace și deschiderea de a participa la procesul de reconstrucție din Fâșia Gaza. Decizia de a fi prezent la aceste discuții are la bază susținerea procesului diplomatic consacrat prin rezoluția adoptată în luna noiembrie de Consiliul de Securitate al ONU, inițiată de Statele Unite ale Americii. România a susținut permanent necesitatea identificării unei soluții care să ducă la încheierea conflictului și a acordat sprijin populației civile din Fâșia Gaza, în special prin operațiuni de evacuare medicalǎ de urgențǎ”, a scris el, pe Facebook.
Citiți și Meloni anunță că Italia va participa la Consiliul Păcii în calitate de observator, după o invitație din partea SUA
Carta fondatoare a Consiliului pentru Pace în Gaza înființat la propunerea președintelui american Donald Trump a fost semnată, pe 22 ianuarie, la Forumul Economic Mondial de la Davos, cu Bulgaria și Ungaria fiind singurele țări din Uniunea Europeană care au semnat documentul.
Mai multe țări ale UE au declinat oferta lui Trump, în vreme ce Polonia și România au afirmat că au demarat analize interne privind implicațiile acestei decizii asupra obligațiilor internaționale ale celor două țări, respectiv Carta ONU, Tratatul Uniunii Europene și decizii ale UE în materie de politică externă și de securitate comună.
Șeful statului român Nicușor Dan a declanșat un aprofundat proces de analiză al conținutului și implicațiilor Cartei Consiliului pentru Pace în Gaza, unde România a fost invitată să se alăture de președintele american Donald Trump. În același timp, Nicușor Dan a salutat inițiativa omologului american.
Ulterior, Nicușor Dan a anunțat că a primit invitația de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie, subliniind că autoritățile române analizează în acest moment condițiile în care țara noastră ar putea lua parte la eveniment.
“Suntem încă în discuții cu partea americană și obiectul discuției este care poate să fie statutul unei țări care în momentul acesta, cum e România, nu poate să fie decât observator. Adică, care este formatul discuției și eventualii observatori care este rolul lor în această ședință? În funcție de răspunsul părții americane, decidem dacă să mergem sau să nu mergem”, a explicat președintele și joi, 12 februarie, înaintea participării la reuniunea informală a Consiliului European care are loc în Belgia, la Castelul din Alden Biesen.
ROMÂNIA
Ministrul apărării: Cine spune că România suferă în relația cu SUA s-ar bucura să avem relații de prietenie cu Rusia. Relația cu SUA – vie, consistentă și în creștere
Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro la Conferința de Securitate la München, ministrul apărării naționale Radu Miruță a precizat că „este o relație foarte vie, foarte consistentă și în creștere” și a respins teza că Parteneriatul Strategic bilateral este în suferință.
„Este o relație foarte vie, foarte consistentă și în creștere. Cei care spun că România suferă în relația cu Statele Unite sunt cei care s-ar bucura ca România să aibă relații de prietenie cu Federația Rusă”, a declarat ministrul.
El a adăugat că întâlnirile cu partenerii americani sunt frecvente și eficiente.
„Pe o serie de proiecte am întâlniri chiar și de două ori pe săptămână cu partenerii americani și întâlnirile sunt unele între niște oameni care își respectă cele asumate. România are niște angajamente, Statele Unite au de asemenea niște angajamente. Noi le respectăm”, a subliniat acesta.
Într-un context marcat de dezbateri privind viitorul arhitecturii de securitate euroatlantice, ministrul apărării a subliniat că „Europa acționează și Europa nu așteaptă” și a respins ferm scenariile privind o eventuală decuplare a SUA din NATO.
„Nu se poate vorbi, și trebuie să o spunem foarte răspicat, de un NATO fără Statele Unite ale Americii”, a subliniat acesta. El a arătat că relația dintre Europa și SUA este „reciproc avantajoasă” și că „nu se pune problema întreruperii podului transatlantic, ci a extinderii acestui pod”.
Referindu-se la ideea unui „NATO 3.0”, evocată de subsecretarul de război al Pentagonului Elbridge Colby, Miruță a precizat: „Nu știu dacă este neapărat NATO 3.0. Este NATO. Nu a existat nici 1.0, nici 2.0”, explicând că Alianța a evoluat prin extindere și adaptare, nu prin rupturi.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
De la München, Stoltenberg face apel la interesul comun al securității între Europa și SUA: Cu cât putem cădea mai mult de acord și asupra valorilor, cu atât mai bine
Kaja Kallas, ironică la München după discursul lui Rubio: Contrar a ceea ce ar spune unii, Europa woke decadentă nu se confruntă cu “o dispariție civilizațională”
Viitorul hub de securitate maritimă al UE la Marea Neagră, discutat de Oana Țoiu și Kaja Kallas la Conferința de Securitate de la München
EXCLUSIV INTERVIU | Ministrul de externe Oana Țoiu respinge “narativul unei alegeri explicite” între Europa și SUA: România, o țară profund pro-europeană, care susține ferm parteneriatul strategic cu SUA
“Triunghiul Odesa” România – Ucraina – Republica Moldova au convenit, la München, să lanseze Tripla Alianță Cibernetică
EXCLUSIV De la München, Oana Țoiu explică decizia României de a merge la prima reuniune a Consiliului Păcii: Sprijinim efortul de pace al lui Trump și respectăm mandatul ONU
Zelenski și “curajosul” popor ucrainean, laureații premiului ”Ewald von Kleist” al Conferinței de Securitate de la München la patru ani de război al Rusiei în Ucraina
BREAKING Nicușor Dan anunță că România acceptă invitația lui Trump: Va participa la Washington la prima reuniune a Consiliului Păcii, în calitate de observator
Ministrul apărării: Cine spune că România suferă în relația cu SUA s-ar bucura să avem relații de prietenie cu Rusia. Relația cu SUA – vie, consistentă și în creștere
Ministrul apărării, despre criticile că România ar cumpăra armament second-hand din Germania și Franța: “Este un narativ rusesc, deranjat că România se mișcă”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Ministerul Muncii și Banca Mondială facilitează dialogul regional privind reformele în serviciile sociale. Florin Manole: Dacă vrem servicii sociale care să conteze, trebuie să ieșim din zona de confort
Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare”
Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă
Oana Țoiu: România și R. Moldova au cel mai puternic parteneriat diplomatic. Interesele țărilor noastre nu sunt doar aliniate, ci îndeplinite cu succes atâta timp cât le urmărim împreună
Rubio: SUA nu încearcă să impună un acord de pace între Ucraina și Rusia, ci să înțeleagă ce este dispusă fiecare parte să accepte și să ofere pentru a ajunge la o soluție negociată
Comisia Europeană prezintă două soluții pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei în perioada 2026-2027: împrumuturi UE și utilizarea activelor rusești înghețate pentru un împrumut pentru reparații
Industria de apărare din România face apel la un cadru legislativ modern, predictibil și capabil să susțină producția locală, lanțurile de furnizori și transferul de tehnologie
Șeful Biroului Grupului BEI în România prezintă instrumentele de finanțare ale Băncii Europene de Investiții pentru sectorul securității și apărării: Ambițiile noastre în acest domeniu s-au mărit considerabil
Trending
-
INTERVIURI1 day ago
EXCLUSIV România, R. Moldova și Ucraina vor semna un acord trilateral între agențiile de securitate cibernetică, anunță directorul DNSC la München: Industria cyber locală trebuie să fie parte activă
-
ROMÂNIA12 hours ago
“Triunghiul Odesa” România – Ucraina – Republica Moldova au convenit, la München, să lanseze Tripla Alianță Cibernetică
-
NATO3 days ago
SUA propun oficial un “NATO 3.0” în care Europa să fie apărătorul convențional al teatrului european, susținută de puterea strategică americană. Discurs epocal al arhitectului strategiei de apărare a SUA
-
CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ7 days ago
“În curs de destrămare”: (Dez)ordinea post-postbelică, “demolatorul” Trump și incertitudinea Europei – negare vs. acceptare a sfârșitului securității garantate de SUA? (raport MSC)
-
REPUBLICA MOLDOVA1 week ago
Maia Sandu, despre raportul din SUA privind alegerile din Europa, inclusiv din România: Libertatea de exprimare este pentru oameni, nu pentru conturi false