Viitorul hub de securitate maritimă al UE la Marea Neagră, discutat de Oana Țoiu și Kaja Kallas la Conferința de Securitate de la München

Corespondență din München

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat, duminică, la Conferința de Securitate de la München, la sesiunea ministerială cu tema „Reinforcing Cooperation to Achieve a Secure and Stable Maritime Domain”, alături de Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Anita Anand, ministrul afacerilor externe al Canadei, Tess Lazaro, ministrul pentru afaceri externe al Filipinelor, Katrin Gunnarsdottir, ministrul afacerilor externe a Islandei și Espen Barth Eide, ministrul de externe al Norvegiei.

Potrivit unui comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro, reuniunea a vizat un schimb de opinii cu privire la îmbunătățirea cooperării multilaterale pentru a răspunde amenințărilor la adresa libertății de navigație și a infrastructurii critice submarine.

Ministrul român al afacerilor externe a prezentat prioritățile strategice ale României de a securiza Marea Neagră atât pentru securitatea națională cât și pentru cea a Uniunii Europene și a NATO. A subliniat că securitatea în Marea Neagră și cea din Indo-Pacific sunt interconectate și orice perturbare a fluxurilor comerciale într-o regiune are efecte în lanț asupra stabilității globale.

„Pentru a proteja și a crește investițiile strategice în Marea Neagră și rolul României în coridoarele strategice avem nevoie de instrumente de colaborare în securitatea maritimă mai puternice. Discutăm despre protejarea cablurilor submarine, esențiale pentru transferul datelor, și atractivitatea României ca țară gazdă a centrelor de date, protejarea infrastructurii energetice și posibilitatea unui schimb de informații rapid și extins între țări pentru a asigura cadrul pentru controale comune și schimb de bune practici în adaptarea legislației naționale. Cu cat crește infrastructura submarină, cu atât este necesar să consolidăm protecția ei”, a declarat ministrul afacerilor externe al României, Oana Țoiu.

În cadrul intervenției sale, ministrul Oana Țoiu a mai exprimat susținerea libertății de navigație la nivel global – inclusiv ca sursă de prosperitate economică, prin respectarea Convenției ONU asupra dreptului mării (UNCLOS) ca fundament al ordinii internaționale.

Ministrul Oana Țoiu a pledat pentru o monitorizare mai atentă a spațiului maritim ca modalitate de descurajare a atacurilor asupra infrastructurii critice submarine, inclusiv a cablurilor de date și a conductelor de energie.

În context, a evidențiat succesul grupului operativ de deminare maritimă MCM Black Sea (România, Bulgaria, Turcia) și a propus acest tip de cooperare ca model de bune practici către partenerii din Asia de Sud-Est confruntați cu riscuri similare. A semnalat că viitorul Hub de securitate maritimă din cadrul abordării strategice a Uniunii Europene pentru Marea Neagră va contribui la o mai bună monitorizare a spațiului maritim.