”Viitorul industriei europene depinde de felul în care pregătim oamenii pentru schimbare”, subliniază Roxana Mînzatu

Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, prezentă într-o vizită de lucru la București, a reiterat importanța investițiilor în capacitățile industriale, lanțurile de aprovizionare și, mai ales, în competențe, pentru ca Europa să își mențină o poziție importantă în industria auto la nivel global.

„La Forumul Industriei Auto am transmis un mesaj clar: industria auto europeană intră într-un deceniu decisiv. Electrificarea, digitalizarea, bateriile, software-ul și inteligența artificială schimbă profund acest sector. Întrebarea este dacă automobilele viitorului vor continua să fie proiectate, produse și dezvoltate în Europa, de lucrători europeni. Răspunsul nostru trebuie să fie clar: DA! Dar acest lucru cere acțiune rapidă, investiții în capacități industriale, lanțuri de aprovizionare și, mai ales, competențe”, transmite înaltul oficial european într-un mesaj postat pe pagina de Facebook.

România, rol important în această poveste europeană

„Industria auto este un pilon strategic al economiei românești, cu sute de companii, peste 220.000 de locuri de muncă directe și o contribuție majoră la exporturi. Am vorbit despre nevoia de a consolida educația în Științe, Tehnologie, Inginerie și Matematică, de a face învățământul profesional și tehnic mai atractiv și de a sprijini recalificarea lucrătorilor din sectoarele aflate în transformare”, a mai punctat Roxana Mînzatu.

Competitivitatea Europei nu poate fi separată de investiția în oameni

„Fie că vorbim despre lucrători din industria auto, despre tineri care aleg trasee tehnice sau despre profesori care introduc inteligența artificială în procesul educational. Uniunea Competențelor este relevantă tocmai pentru că leagă aceste priorități într-o agendă europeană concretă: anticiparea nevoilor de competențe, sprijin pentru recalificarea lucrătorilor, modernizarea învățământului profesional și tehnic și acces mai bun la formare pe tot parcursul vieții”, a conchis aceasta.