Viitorul parteneriat strategic România – Ucraina și deschiderea negocierilor de aderare la UE, discutate la București de Luminița Odobescu și Olha Stefanishyna

Ministrul afacerilor externe, Luminița Odobescu, a avut vineri consultări politico-diplomatice cu viceprim-ministrul pentru integrare europeană și euro-atlantică a Ucrainei, Olha Stefanishyna, în contextul vizitei la București a oficialului ucrainean, tematica discuțiilor s-a concentrat, în principal, pe agenda europeană a Ucrainei, în contextul pregătirii reuniunii Consiliului European, informează un comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro.

Cei doi oficiali au avut un schimb de opinii asupra perspectivelor privind deschiderea negocierilor de aderare la UE cu Ucraina și Republica Moldova la următoarea reuniune a Consiliului European, ca rezultat firesc al eforturilor autorităților din cele două țări de implementare a reformelor necesare aderării.

Ministrul afacerilor externe, Luminița Odobescu, a reconfirmat sprijinul politic și practic al României pentru deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană cu Ucraina și Republica Moldova. Astfel, a apreciat eforturile depuse de autoritățile ucrainene în implementarea reformelor, în contextul deosebit de dificil generat de războiul de agresiune declanșat de Federația Rusă.

Very constructive consultations with 🇺🇦Deputy PM @StefanishynaO . Reconfirmed🇷🇴strong support for opening EU accession negotiations with UA and RMD at the upcoming December @EUCO meeting. Agreed to work together for upgrading bilateral relation to the Strategic Partnership level. pic.twitter.com/9fkXQdmiKB

Ministrul român de externe a subliniat că se depun eforturi susținute pentru ca la finalul Consiliului European de săptămâna viitoare să avem deciziile pe care Ucraina, Republica Moldova, cât și România le așteaptă.

De asemenea, ministrul Odobescu a precizat că este importantă continuarea implementării tuturor reformelor solicitate de Comisia Europeană, inclusiv a legislației privind protecția drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale din Ucraina.

În acest context, ministrul român de externe a evidențiat că legea propusă de autoritățile de la Kiev pentru amendarea legislației relevante constituie un pas pozitiv înainte și un demers salutar. A asigurat că partea română va continua să aibă o abordare transparentă și constructivă pe această temă, subliniind că protecția drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale este în egală măsură importantă pentru un stat ucrainean inclusiv, democratic și european, salutând eforturile Guvernului ucrainean în acest sens.

Ministrul Luminița Odobescu a exprimat aprecieri pentru decizia Guvernului de la Kiev privind așa-numita „limbă moldovenească”, subliniind că, pe mai departe, este importantă implementarea integrală a acestei decizii la toate nivelele – central, regional și local și în toate regiunile din Ucraina.

A fost salutată, în context, şi reacția promptă a autorităților de la Kiev în reglarea aspectelor privind editarea manualelor de limba română în zonele cu comunitate română din Ucraina.

Welcoming the 🇺🇦 amendments to legislation relevant to national minorities in Ukraine – a positive step forward. 🇷🇴 will continue to promote a transparent and constructive approach on this matter. @StefanishynaO pic.twitter.com/OLk5qGsaje

Cei doi demnitari au agreat accelerarea procesului de implementare a deciziilor asumate ca urmare a vizitei președintelui Ucrainei Volodimir Zelenski la București (10 octombrie 2023) și a primei ședințe comune a guvernelor României și Ucrainei (Kiev, 18 octombrie 2023), în vederea demarării procesului de ridicare a relației bilaterale la nivel de parteneriat strategic.

Viceprim-ministrul pentru integrare europeană și euro-atlantică a Ucrainei, Olha Stefanishyna, a prezentat propunerile legislative aflate în dezbatere în Rada Supremă a Ucrainei, în vederea implementării reformelor. De asemenea, a prezentat amendamentele la legislația privind protecția drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale din Ucraina.

Viceprim-ministrul ucrainean a exprimat încredere că Ucraina va deschide negocierile de aderare la UE în acest an, apreciind procesul de integrare europeană ca având un caracter profund transformator, în sensul asigurării unui stat ucrainean democratic, dezvoltat economic și incluziv.

Demnitarul ucrainean a transmis mulțumiri României pentru sprijinul constant pentru Ucraina atât în plan bilateral, cât și în ceea ce privește aderarea la UE.

Ukraine is fighting the war but we are also able to develop & scale up our efforts to join the EU.

Bucharest & Kyiv are clear that #EUCO meeting should result in decisive steps towards real enlargement & the future of Europe. 🇺🇦to🇪🇺 accession bid is an inevitable part of it.

1/2 pic.twitter.com/v7COPYPD7N

— Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) December 8, 2023