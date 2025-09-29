COMISIA EUROPEANA
Viitorul plan european privind locuințele va include măsuri de limitare a speculațiilor imobiliare, anunță comisarul Dan Jorgensen: Criza privind locuințele reprezintă un test decisiv pentru democrația noastră
Viitorul plan al Comisiei Europene ce urmărește să abordeze criza locuințelor în UE a include măsuri de limitare a speculațiilor imobiliare, a anunțat luni comisarul pentru locuințe, Dan Jorgensen, informează Politico Europe.
„În Europa nu este loc pentru speculații egoiste cu privire la o nevoie fundamentală precum locuințele noastre”, a declarat comisarul la o conferință la nivel înalt privind accesibilitatea locuințelor, organizată la Copenhaga, subliniind necesitatea de a combate „financializarea” stocului de locuințe din UE.
Potrivit Eurostat, prețurile locuințelor în UE au crescut cu aproape 60% din 2010, în timp ce costurile chiriei au crescut cu aproape 30%. Experții atribuie această creștere dramatică încetinirii construcțiilor de locuințe sociale și creșterii semnificative a practicilor speculative în zonele urbane, unde numărul locuințelor accesibile a scăzut.
Jorgensen a confirmat că primul plan al UE pentru combaterea crizei — care urmează să fie prezentat în cursul acestui an — va include o revizuire a normelor privind ajutoarele de stat, permițând guvernelor naționale să utilizeze fonduri publice pentru a construi locuințe pentru europenii din clasa mijlocie care nu își permit prețurile de pe piață.
Întrucât fondurile publice nu vor fi suficiente, comisarul a explicat că aceste fonduri vor trebui combinate cu investiții private.
Subliniind că astfel de investiții trebuie să „echilibreze randamentele stabile cu responsabilitatea socială”, el a afirmat că executivul european colaborează cu Banca Europeană de Investiții și cu alte instituții financiare pentru a se asigura că locuințele construite prin scheme public-private sunt cu adevărat accesibile.
Pe lângă măsurile menite să reducă regulile europene și naționale bizantine care întârzie construirea de locuințe noi, Jorgensen a anunțat că viitorul plan va viza și închirierea pe termen scurt.
Transformarea fondului locativ în apartamente turistice este considerată un factor major în creșterea costurilor, autoritățile luând măsuri pentru a interzice complet aceste proprietăți în locuri precum Barcelona. Comisarul s-a angajat să abordeze această problemă „complexă, cu fermitate, dar în mod echitabil”.
„Această criză reprezintă un test decisiv pentru democrația noastră europeană. Este o luptă pe care nu ne putem permite să o pierdem”, a declarat Jorgensen.
Noul plan pentru locuințe la prețuri accesibile a fost anunțat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în discursul său privind Starea Uniunii Europene.
Prin această inițiativă, Comisia Europeană marchează astfel o premieră.
COMISIA EUROPEANA
“Moldova, ai reușit din nou”, salută liderii UE victoria pro-europenilor la alegerile de peste Prut: “Ușa noastră este deschisă”
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, au salutat luni victoria detașată și convingătoare a partidului pro-european al președintei Maia Sandu la alegerile legislative din Republica Moldova, considerate cele mai importante din istoria țării pe fondul unui parcurs asumat către integrarea în UE și încercărilor Rusiei de a destabiliza țara și Europa.
“Moldova, ai reușit din nou. Nicio încercare de a semăna frică sau diviziune nu ți-a putut clinti hotărârea. Ți-ai exprimat clar alegerea: Europa. Democrația. Libertatea. Ușa noastră este deschisă. Și vom fi alături de tine la fiecare pas. Viitorul îți aparține“, a scris Ursula von der Leyen, pe X.
🇲🇩 Moldova, you’ve done it again.
⁰No attempt to sow fear or division could break your resolve.
You made your choice clear:
⁰Europe. Democracy. Freedom.
Our door is open. And we will stand with you every step of the way.⁰
The future is yours.
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 29, 2025
La rândul său, președintele Consiliului European Antonio Costa a apreciat că “poporul moldovean și-a exprimat voința, iar mesajul său este clar și răspicat”.
“În ciuda presiunilor și interferențelor din partea Rusiei, acesta a ales democrația, reformele și un viitor european. UE este alături de Moldova. La fiecare pas“, a adăugat Costa.
The people of Moldova have spoken and their message is loud and clear.
They chose democracy, reform, and a European future, in the face of pressure and interference from Russia
The EU stands with Moldova. Every step of the way. 🇲🇩🇪🇺 pic.twitter.com/ceYdXjt0O7
— António Costa (@eucopresident) September 29, 2025
Citiți și Alegeri R. Moldova: Partidul Maiei Sandu depășește 50% și va avea majoritate în Parlament pentru a continua integrarea în UE
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) al președintei Maia Sandu a câștigat în mod convingător și detașat alegerile parlamentare din Republica Moldova, depășind pragul de 50% și urmând a avea majoritate în Legislativul de la Chișinău.
Potrivit rezultatelor preliminare, după centralizarea a 99,91% din procesele-verbale, PAS ar urma să dețină 55 de mandate în viitorul Parlament (101 membri) – suficient pentru a guverna singur. Față de scrutinul din 2021, când PAS a obținut 774.753 de voturi, formațiunea a înregistrat în 2025, o creștere de peste 15.000 de voturi. Au votat pentru PAS aproximativ 791.000 de cetățeni.
PAS devine al doilea partid din istoria Republica Moldova care reușește să obțină, în mod repetat, o majoritate parlamentară, arată Europa Liberă. În trecut, doar Partidul Comuniștilor a reușit o performanță similară, obținând o majoritate constituțională în 2001 (71 de mandate) și din nou în 2005 (56 de mandate).
Partidul pro-european al Maiei Sandu este urmat la mare distanță de Blocul Electoral Patriotic (BEP), o alianță a forțelor pro-rusă, care a obținut 24,19% din voturi și va dobândi 26 de mandate.
PAS spera să obțină o nouă majoritate, după ce a deținut 61 de mandate din totalul de 101 în parlamentul național din 2021 și promițând să ducă țara în Uniunea Europeană în următorii cinci ani.
Anul trecut, referendumul privind aderarea la Uniunea Europeană a trecut la limită, iar președinta pro-europeană Maia Sandu a obținut un al doilea mandat, în ciuda unor alegeri umbrite de acuzații de ingerință externă din partea Kremlinului. În ambele cazuri, voturile sutelor de mii de moldoveni din diaspora — mulți dintre ei stabiliți în țări ale UE — au fost decisive pentru schimbarea rezultatului.
Citiți și Maia Sandu mulțumește “moldovenilor de acasă și din diasporă pentru participarea la vot”: Peste 52% dintre cetățeni s-au prezentat la urne
Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova au fost chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului, într-un scrutin considerat istoric și cel mai important de la dobândirea independenței țării deoarece miza scrutinului este una geopolitică, vizând menținerea Republicii Moldova pe calea europeană sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.
Puțin peste 1,6 milioane de moldoveni au fost prezenți la urne pentru a-și exprima opțiunea politică, atât în țară cât și în străinătate, reprezentând un procent de 52,09%.
Comisia Electorală Centrală a început centralizarea votului la capătul unor alegeri marcate de mai multe tentative de atac cibernetic și alerte cu bombă în secții de votare din străinătate, Chișinăul considerând aceste acțiuni drept parte a asaltului Federației Ruse asupra procesului electoral din Republica Moldova.
COMISIA EUROPEANA
Kubilius: “Eastern Flank Watch”, cu “Zidul de drone” ca element central, va deservi întreaga Europă și va oferi securitate la Marea Baltică și Marea Neagră
Comisarul european pentru apărare Andrius Kubilius a prezidat vineri o videoconferință la nivel înalt pentru a accelera implementarea inițiativei de apărare „Eastern Flank Watch”, descrisă drept o inițiativă emblematică menită „să protejeze întreaga Uniune Europeană de amenințările de securitate tot mai mari”.
Kubilius a subliniat că „încălcările repetate ale spațiului nostru aerian sunt inacceptabile. Mesajul este clar: Rusia testează UE și NATO. Iar răspunsul nostru trebuie să fie ferm, unit și imediat”.
La reuniune au participat miniștrii apărării din statele de pe linia întâi a UE – Bulgaria, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Polonia și România – alături de alte două state membre ale UE de pe flancul estic, Ungaria și Slovacia”. De asemenea, au participat Înaltul Reprezentant Kaja Kallas și Președinția daneză a Consiliului.
Într-o sesiune separată, ministrul ucrainean al apărării, Denys Șmîhal, “a împărtășit o expertiză de neprețuit, testată pe câmpul de luptă, cu NATO prezent ca observator”, a adăugat oficialul european.
1/5
Today I chaired a VTC w Defence Ministers from 🇪🇺 Frontline countries 🇫🇮🇪🇪🇱🇻🇱🇹🇵🇱🇷🇴🇧🇬, joined by HRVP @kajakallas, 🇩🇰 Presidency. 🇺🇦shared with us their invaluable experience how to implement #EasternFlankWatch, our flagship defence initiative.🇸🇰🇭🇺also joined our discussions.
— Andrius Kubilius (@KubiliusA) September 26, 2025
„La reuniunea de astăzi am convenit să trecem de la concept la acțiuni concrete”, a precizat acesta. „Am ajuns la cel mai important punct: Eastern Flank Watch, având ca element central ‘Zidul de drone’, va deservi întreaga Europă”.
Potrivit comisarului, împreună cu partenerii de pe linia întâi și cu experiența Ucrainei, a fost stabilită structura proiectului: „un zid de drone ca prioritate imediată, cu capacități avansate de detectare, urmărire și interceptare; apărare terestră, cum ar fi sistemele anti-mobilitate; securitate maritimă pentru Marea Baltică și Marea Neagră; conștientizare situațională bazată pe spațiu”.
În privința etapelor următoare, Kubilius a precizat că „va asigura susținerea politică înainte de Consiliul European din octombrie. Vom defini o foaie de parcurs tehnică detaliată împreună cu experții naționali. Vom mobiliza industria europeană de apărare. Și vom construi un set complet de instrumente financiare la nivelul UE pentru a transforma acest scut în realitate”.
„Reuniunea de astăzi a fost o piatră de hotar – acum ne concentrăm pe implementare”, a încheiat comisarul european.
Și ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, a declarat, în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro, că România susține inițiativa europeană și aliată privind crearea unui „zid de drone” pe flancul estic al UE și NATO, subliniind că este nevoie de un mecanism de finanțare separat și de o coordonare mai strânsă cu statele membre, cu UE și cu NATO. În același context, ministrul a confirmat pentru CaleaEuropeană.ro că România vrea să producă drone cu tehnologie ucraineană, prin finanțare europeană SAFE, pentru Ucraina, Armata Română și armatele țărilor de pe flancul estic
După recentele intruziuni ale dronelor rusești în Polonia și România și ale avioanelor Rusiei în Estonia, reprezentanți ai guvernelor din România, alături de Bulgaria, Estonia, Letonia, Finlanda, Lituania și Polonia, s-au întâlnit vineri, prin videoconferință, cu oficiali ai Comisiei Europene pentru a discuta despre propunerea de construire a unui „zid european al dronelor”. Propunerea, inclusiv un Eastern Flank Watch, a venit din partea președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen în discursul său privind Starea Uniunii Europene, în vreme ce comisarul Kubilius a apreciat că acest proiect poate fi gata în următoarele 12 luni.
COMISIA EUROPEANA
EXCLUSIV România a cerut o finanțare separată pentru “zidul de drone” de pe flancul estic propus de UE, anunță ministrul Ionuț Moșteanu
Ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, a anunțat că România susține inițiativa europeană și aliată privind crearea unui „zid de drone” pe flancul estic al UE și NATO, subliniind că este nevoie de un mecanism de finanțare separat și de o coordonare mai strânsă cu statele membre, cu UE și cu NATO.
Moșteanu a declarat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro că a participat vineri la o discuție a miniștrilor apărării de pe flancul estic cu comisarul european pentru apărare Andrius Kubilius și cu șefa diplomației UE, Kaja Kallas. În același context, ministrul a confirmat pentru CaleaEuropeană.ro că România vrea să producă drone cu tehnologie ucraineană, prin finanțare europeană SAFE, pentru Ucraina, Armata Română și armatele țărilor de pe flancul estic
După recentele intruziuni ale dronelor rusești în Polonia și România și ale avioanelor Rusiei în Estonia, reprezentanți ai guvernelor din România, alături de Bulgaria, Estonia, Letonia, Finlanda, Lituania și Polonia, s-au întâlnit vineri, prin videoconferință, cu oficiali ai Comisiei Europene pentru a discuta despre propunerea de construire a unui „zid european al dronelor”. Propunerea, inclusiv un Eastern Flank Watch, a venit din partea președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen în discursul său privind Starea Uniunii Europene, în vreme ce comisarul Kubilius a apreciat că acest proiect poate fi gata în următoarele 12 luni.
Ministrul apărării a precizat că, în cadrul discuțiilor cu reprezentanți ai Comisiei Europene și ai NATO, statele de pe flancul estic au transmis câteva concluzii comune.
„A fost o primă discuție în care noi am cerut cu toții ca și concluzii o finanțare separată pentru acest program și un mecanism separat pentru a putea să ne mișcăm mai repede. Am cerut o sincronizare bună între state, o coordonare cu NATO, pentru că fiecare dintre țările de pe flancul de est, ca fiecare țară NATO, are agreate niște ținte de capabilități cu NATO”, a explicat Moșteanu, subliniind și că ideea unui parteneriat România – Ucraina pentru producția de drone se înscrie în dinamica adaptării la operațiunea NATO Eastern Sentry și cu “zidul de drone al UE”, ambele inițiate ca urmare a incursiunilor Rusiei în spațiul aerian euro-atlantic.
Oficialul a precizat că urmează să fie desemnați reprezentanți din fiecare stat implicat, pentru a accelera procesul. „Mingea este la Comisia acum. Urmează să discutăm și săptămâna viitoare și la ministeriala NATO de la Bruxelles din 15 octombrie mai multe detalii”, a subliniat el.
Ministrul apărării naționale a atras atenția că, pe lângă dronele aeriene, amenințarea dronelor navale devine din ce în ce mai serioasă, mai ales în regiunea Mării Negre.
„Important a fost să nu uităm de Marea Neagră, pentru că balticii și polonezii au insistat mult pe zona lor, pe drone aeriene. Am subliniat că dronele navale sunt o realitate și am văzut ce potențial distrugător au aceste drone navale chiar acum o lună de zile, în momentul în care au distrus nava ucraineană Simferopol pe Brațul Chiria. Sunt drone greu de detectat și greu de anihilat. Sunt o realitate și noi, România și Bulgaria, suntem în mod particular interesați și de modul în care putem să ne protejăm de astfel de drone”, a mai spus Moșteanu.
Frontierele estice ale Europei sunt în stare de alertă maximă după ce forțele NATO au doborât pe 10 septembrie patru din 19 drone rusești care au invadat spațiul aerian al Poloniei. Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.
În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat pe 12 septembrie lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.
La o zi distanță, o dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:23, în spațiul aerian al României, iar piloții români au avut aprobarea de a doborî aparatul de zbor rusesc. Ministerul Apărării Naționale a precizat ulterior, într-un comunicat în care a evaluat incidentul produs de pătrunderea unei drone rusești în spațiul aerian național, că piloții au primit autorizarea de a doborî ținta, dar au luat în calcul riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul.
Cel mai recent, pe 19 septembrie, trei avioane de luptă rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei, Moscova continuând provocările. Și Estonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO, consultări în urma cărora Alianța a precizat că va utiliza, în conformitate cu dreptul internațional, toate instrumentele militare și non-militare necesare pentru a se apăra și pentru a descuraja toate amenințările, din toate direcțiile.
