Viitorul președinte al Consiliului European către Klaus Iohannis: Știu cât de dedicat sunteți proiectului european și vă felicit pentru realegerea dumneavoastră

Viitorul președinte al Consiliului European, Charles Michel, aflat miercuri într-o vizită la București, l-a felicitat pe președintele Klaus Iohannis pentru câștigarea alegerilor prezidențiale.

”Este o plăcere pentru mine să mă aflu în țara dumneavoastră și mi-ar plăcea să vă felicit încă o dată pentru alegerea dumneavoastră. Pentru mine este deosebit de important să mă aflu în țara dumneavoastră, să am ocazia să discut cu dumneavoastră ca pregătire a funcției mele pe care urmează să o preiau săptămâna aceasta, aceea de Președinte al Consiliului European. Este important să discut cu diverșii membri ai Consiliului European, deci șefii de stat și de guvern ai diferitelor state, astfel încât să am o mai bună înțelegere a diverselor priorități politice”, a spus Michel, în debutul unei conferințe comune de presă cu Iohannis.

Michel, care va prelua la 1 decembrie mandatul de președinte al Consiliului European de la Donald Tusk, a precizat că discuțiile de la București au vizat următorul Consiliu European din luna decembrie, punctând tematici importante referitor un potențial acord cu privire a schimbările climatice în luna decembrie, neutralitatea în materie de carbon, bugetul european, importanța de a transforma Europa într-un jucător internațional global și pregătirea unei ”agenda foarte îndeaproape împreună cu NATO pentru că pe viitor Europa va trebui să aibă o greutate mai mare la nivel internațional”.

”Mă bucur să am ocazia să lucrez îndeaproape cu dumneavoastră în viitorul apropiat. În lunile și în anii trecuți am avut ocazia să lucrăm la nivelul Consiliului European, vă cunosc, știu cât de dedicat sunteți proiectului european și vă felicit încă o dată pentru realegerea dumneavoastră. Consider că dumneavoastră sunteți pregătit să abordați dificultățile care se anunță la orizont pentru bunăstarea cetățenilor europeni”, a spus, ulterior, Charles Michel, în încheierea intervenției sale.

Vizita la București a lui Charles Michel face parte dintr-un turneu în pregătirea preluării mandatului său la conducerea Consiliului European, la data de 1 decembrie.

Pe de altă parte, vizita lui Charles Michel la București a avut loc în aceeași zi în care Parlamentul European a votat noua Comisie Europeană.

De asemenea, viitorul șef al Consiliului European a fost primul lider străin primit de Klaus Iohannis după câștigarea unui nou mandat de președinte.

Președintele Klaus Iohannis a primit săptămâna aceastaă mesaje de felicitare din partea președintelui în exercițiu al Consiliului European, Donald Tusk, a președintelui în exercițiu al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și a prim-ministrului Croației, Andrej Plenkovic.

Totodată, Klaus Iohannis a fost felicitat și de președintele Republicii Moldova, Igor Dodon.

Victoria lui Klaus Iohannis a fost salutată și de reprezentanții familiei politice europene din care face parte – PPE, șeful statului fiind felicitat de Manfred Weber, liderul grupului PPE în Parlamentul European, de Antonio Lopez, secretarul general al PPE, precum și de Antonio Tajani, fostul președinte al Parlamentului European.

Ulterior, președinții Ucrainei și Georgiei, două state partenere ale Uniunii Europene și NATO și state care împart cu România bazinul Mării Negre, s-au alăturat luni liderilor europeni care l-au felicitat pe președintele Klaus Iohannis pentru câștigarea celui de-al doilea mandat prezidențial.

Un mesaj de felicitare a venit și din partea secretarului de Stat al SUA, Mike Pompeo, în vreme ce Klaus Iohannis a fost felicitat și de regele Iordaniei Abdullah al II-lea printr-o scrisoare înmânată de noul ambasador iordanian la București.