Viitorul președinte al Poloniei îl felicită, la rândul său, pe Nicușor Dan: Mă voi asigura că alianța și prietenia Polonia – România este durabilă

Următorul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, i-a mulțumit miercuri președintelui Nicușor Dan pentru mesajul de felicitări și l-a felicitat la rândul său pe viitorul omolog român pentru câștigarea alegerilor prezidențiale.

“Vă mulțumesc pentru felicitări, domnule președinte Nicușor Dan, și vă rog să le acceptați și pe ale mele. Polonia și România nu sunt vecine, dar rămân apropiate, iar eu mă voi asigura că alianța și prietenia noastră durează”, a scris Nawrocki, pe X.

Thank you for your congratulations, President @NicusorDanRO , and please accept mine. Poland and Romania are not neighbors but remain close, and I will make sure our alliance and friendship last.

Președintele Nicușor Dan l-a felicitat marți, printr-un mesaj difuzat pe rețeaua socială X, pe președintele ales al Poloniei, Karol Nawrocki, subliniind că o cooperare între România și Polonia rămâne esențială pentru asigurarea securității pe flancul estic

“Felicitări Karol Nawrocki pentru victoria dumneavoastră electorală. Aștept cu nerăbdare să lucrez cu dumneavoastră pentru a consolida în continuare parteneriatul strategic România – Polonia. Cooperarea strânsă a țărilor noastre rămâne esențială pentru asigurarea securității pe flancul estic și promovarea unei Europe sigure și coezive”, a scris Nicușor Dan.

Congratulations @NawrockiKn for your electoral victory. I look forward to working with you in order to further strengthen 🇷🇴🇵🇱 Strategic Partnership.

Our countries’ close cooperation remains essential for ensuring security on the Eastern Flank & promoting a cohesive & safe…

— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) June 3, 2025